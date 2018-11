NE ŽELIM DA TO BUDE DOGOVOR IZMEĐU ĐOKOVIĆA I MENE Đerar Pike o Federeru: U određenim godinama bira turnire jer ne može da ih igra sve

Đerar Pike, osnivač grupe Kosmos koja reformiše Dejvis kup, imao je kontruktivne razgovore sa srpskim igračem Novakom Đokovićem.

Međunarodna teniska federacija (ITF) je nedavno izložio biznis plan kroz koji bi, zahvaljujući investicionoj grupi Kosmos, ušlo nešto oko tri milijarde dolara za 25 godina.

Promene su prihvaćene, dobićemo novi turnir na kraju godine u Madridu, pa je sledeći korak bio sastanak sa čelnim ljudima svetskog tenisa i Novakom Đokovićem – predsednikom Saveta igrača.

novak đoković foto: Profimedia

"Imali smo veoma dobar sastanak sa ATP-em, bordom Grend slemova, ITF-om i Đokovićem koji je predsednik Saveta igrača. Bilo je oko 20 ljudi za stolom. Sada znamo više o pozicija ATP i njihovom ATP Kupu. Svi mislimo da nije najbolje imati dva takmičenja, zato pokušavamo da pronađemo rešenje između članova ATP-a, ITF-a i Kosmosa", rekao je Pike.

Defanzivac Barselone dodao je da je potpuno logično da dve strane imaju različite stavove.

"Sa Novakom imam veoma dobar odnos. On je predsednik Saveta igrača i brani interese svojih kolega, to je normalno. Upoznao sam ga pre dve godine na Završnom turniru u Londonu i uvek sam se trudio da budem transparentan i iskren u komunikaciji sa njim. Na kraju, to je jedini način funkcionisanja".

Međutim, on smatra da bi dogovor mogao da bude postignut.

"Mislim da su naše ideje slične, ali ne želim da ovaj projekat bude dogovor između Novaka i mene jer je ovo rasprava između ATP i ITF. Razgovarao sam sa većinom najboljih igrača i igrači koji su favoriti da igraju su Rafael Nadal, Dominik Tim, Marin Čilić…".

đerar pike foto: AP

Situacija sa Rodžerom Federerom je malo drugačija – u oktobru je Pike, prilikom objavljivanja novog Dejvis kupa u Madridu, rekao da "noge Rodžera Federera mogu da urade samo ono za šta su sposobne", aludirajući na godine Švajcarca, ali je istakao da ništa loše nije mislio.

"Nisu me razumeli, možete pogledati moj nalog na ‘Tviteru’. Uvek sam govorio da je Rodžer jedan od moja tri idola, zajedno sa Majklom Džordanom i Leom Mesijem. Federer je na vrhu i mnogo ga poštujem kao igrača. On je jedna od najboljih osoba u svetu sporta, ne samo tenisu. Rekao sam da u određenim godinama bira turnire jer ne može da ih igra sve. Nikada u životu nisam kritikovao Federera kao sportistu".

foto: Pritnscreen

Osvajač 20 Grend slem titula je u jednom trenutku izjavio da "Dejvis kup ne sme postati Pikeov kup".

"Znam da je to rekao, ali ja sam samo jedan od učesnika, ne želim da budem predstavnik ovog šampionata. Neće postati Pikeov kup. Dejvis kup pripada ITF-u, ali su savezi veoma važni. Oni su budućnost tenisa, oni su ti koji ulažu u mlade talente. Dejvis kup mora da bude jak kako bi novac odlazio svim savezima, čak i onim najslabijim. U suprotnom, budućnost tenisa će postati pustinja", zaključio je Pike.

