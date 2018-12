ŠAMPION ROLAN GAROSA OPLEO PO ĐOKOVIĆU: Rodžera i Rafu nahvalio samo tako, dok je Noletu uputio kritiku

Italijan Adrijano Panata pobednik je Orvorenog prvenstva Francuske 1976. godine, a na promociji svoje knjige "Tenis je muzika" rekao je da je današnji tenis pomalo dosadan.

On je u intervjuu za "Kvotidijano" govorio i o zvezdama belog sporta i kakvi su njegovi utisci o njihovoj igri.

- Federer me i dalje fascinira. Nadal igra agresivno i veliki je takmičar, dok Đoković stiže sve da vrati, ali njegova igra mi je pomalo dosadna. Rafa, Novak i Rodžer igraju dobro. Ipak, svi oni udaraju snažno, a u moje vreme bilo je drugačije, tada je dolazila do izražaja poezija voleja. Rodžer je iznenađenje za sve, pa i za mene. On je neki miks Tonija Beneta, Pola Makartnija i Pink Flojda - rekao je slavni Italijan.

Panata je u karijeri osvojio deset titula, a najbolje mesto na ATP listi biloa je 4. pozicija u avgustu 1976. godine.

