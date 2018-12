Finally figured out how to make homemade pesto sauce! 😆 #healthyfood #plantbasedfoodie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Najzad sam uspela da napravim pesto sos 😂🤪 #kobirekočudadasedese

A post shared by Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) on Dec 18, 2018 at 11:02am PST