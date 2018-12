ZGUSNUT KALENDAR: Evo gde i kada Đoković igra u prvom delu sezone

Pre toga, srpski as učestvuje na egizibiciji u Abu Dabiju od petka do nedelje, što će mu biti priprema za godinu u kojoj brani prvo mesto na ATP listi i dva gren slema - na Vimbldonu i US openu.

Posle Dohe (31. decembar - 5. januar) Đoković igra u Melburnu na Australijan openu (14. - 27. januar), a potom je isplanirao nastupe na Mastersima u Indijan Velsu (7. - 17. mart), Majamiju (20. - 31. mart), Madridu (5. - 12. maj) i Rimu (12. - 19. maj).

Đokovića čekaju i naredna dva gren slema - Rolan Garos (26. maj - 9. jun) i Vimbldon (1. - 14. jul).

Kurir sport / Tanjug

