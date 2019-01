SEKS ME NE ZANIMA, KRV MI VIŠE NE KLJUČA! U BOGA NE VERUJEM, TO JE GLUPO! Slavni teniser, političar i plejboj ŠOKIRAO PLANETU: Verujem da nismo sami u svemiru!

Dvostruki osvajač grend slem turnira, Australijan opena 2005. i US Opena 2000. godine Marat Safin dao je neverovatan intervju u kojem je pokušao da objasni kakva je osoba postao.

„U boga ne verujem. Nemam devojku, suprugu, nisam više klinac. Uživam u putovanjima. Sumnjam da su Maču Pikču izgradili ljudi“, poručuje bivši teniski as Marat Safin za ruski portal Sports.ru i nastavlja:

"Trenutno ne radim ništa. Budim se između osam i 10, šetam, putujem. Tenis me ne interesuje. Tu i tamo odigram neki turnir veterana, ali koja je poenta u tome? Da li neko ko završi karijeru i ode u penziju tokom penzije ponovo počne da se bavi istim poslom? Ma jok. To je glupo. Takav neki turnir mi više služi da smršam kada osetim da sam nabacio kilogram ili dva.

Čime se bavite?

- Putujem. Ove godine sam bio u šest-sedam različitih zemalja. Ali ništa me nije oduševilo kao Peru. Posetio sam Maču Pikču. Impresivno. Samo zamislite kako je to bilo teško izgraditi. U teoriji, izgradili su ljudi. Ali baš sumnjam u to.

Nije valjda da mislite da su istinite teorije da su ga izgradili vanzemaljci?

- Neću tako da kažem, ali zar nije čudno što je izgled tih građevina sličan piramidama u Egiptu? I da, verujem da nismo sami u svemiru.

Delujete kao srećan čovek?

- Da. Zato što je sreća u mogućnosti da imate slobodu izbora. Radim samo ono što želim. Ne zavisim ni od koga. Nisam rob materijalnog sveta i onoga što se događa na ovom svetu.



Smatrate da postoji i neki drugi svet?

- Naravno. To je naučno dokazao i Stiven Hoking. Kažem vam, nismo sami u univerzumu. A tamo nema ljudi u bundama, opsednutih dolarima ili bitkoinima.

Niste vernik?

- Religija ne postoji. Svi znaju da je to izmišljotina da bi ljudi bili kontrolisani. Da li mislite da negde tamo sede bog i đavo i da odlučuju ko ide gde? To je glupo.

Delujete mnogo mirnije nego dok ste igrali i lomili rekete?

- Drugo je to. Tada sam igrao i na plus 45, pa smisliš neku taktiku i ona padne u vodu. Bio sam mlad. Tada nije ni potrebno da budeš pametan. Mozak i ne uključuješ.

Niste više neko koga viđaju sa lepoticama?

- Nemam devojku. Nemam ženu. I ne zanima me veza. Ni najmanje.

Znači, nema ni seksa?

- Nisam klinac. Krv mi više ne ključa.

A u kakvim ste odnosima sa ćerkom?

- Ja nemam ćerku.

Kako to mislite? Svi misle da je Eva Jakubovskaja, ćerka vaše bivše devojke Valerije, vaše dete?

- Svi misle, svi misle...Šta to znači?! Ja nemam ćerku i nikada je nisam ni imao... I ta devojka neće nikada reći da sam joj otac - odbacio je tračeve Safin.

kurir.rs / kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir