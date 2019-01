NADAL UDARIO NA ĐOKOVIĆA: Neću ići ni kod koga. On treba da dođe do mene i pita za mišljenje!

Višegodišnje nezadovoljstvo igrača kulminiralo je nedavno sukobom sa prvim čovekom ATP-a Krisom Kermondom.

Deo igrača traži smenu prvog čoveka Asocijacije teniskih profesionalaca, a o tome se glasalo i u Savetu igrača čiji je predsednik Novak Đoković.

Na ovu temu se oglasio i Rafael Nadal. Novinari su Španca upitali da li je razgovarao sa Đokovićem o tom pitanju.

"Nisam više u Savetu igrača, nisam upoznat sa situacijom niti su me obavestili o dešavanjima. Neću ići ni kod koga. Oni koji su u Savetu treba da dođu do mene i pitaju me za mišljenje", rekao je Nadal.

Španac smatra da Kermond treba da ostane na čelu ATP tura i dodaje da česte promene, za koje se Đoković zalaže, nisu dobre za tenis.

Za razliku od Nadala, Rodžer Federer je najavio da će razgovarati sa Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom u cilju razrešenja situacije u tenisu.

EPA/LUKAS COCH

