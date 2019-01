SRBIN KOJI JE DOVEO OSAKU NA KROV SVETA! Saša je za samo GODINU DANA od 21-godišnje Japanke napravio pravo TENISKO ČUDO! (VIDEO)

foto: EPA

Osaka je osvojila drugi grend slem turnir u karijeri i drugi uzastopno, pošto je prošlog septembra trijumfovala na Ju Es openu, pobedom protiv Serene Vilijams.

Osaka je trijumfom u Melburnu preuzela prvo mesto na WTA listi od Simone Halep.

Najzaslužniji za neverovatan uspon 21-godišnje teniserke je Nemac srpskog porekla - Saša Bajin. Ovaj mladi teniski stručnjak za samo godinu dana rada uspeo je da lansira Osaku među zvezde.

foto: Printscreen

Misteriozni Srbin Saša Bajin rođen je u Aranđelovcu pre 34 godine, a odrastao je u Minhenu. Od detinjstva je sjajno baratao reketom i najavljivao velike teniske domete. A onda, porodična tragedija ga je na trenutak smakla s pobedničkog puta. Kad je imao 15 godina, otac mu je poginuo u saobraćajnoj nesreći i tada je izgubio motivaciju.

Ipak, pre 10 godina dešava se pozitivan preokret. Saša je dobio poziv od tadašnjeg Sereninog partnera Jovana Savića da pojača njen tim. Prihvatio je i tako učestvovao u osvajanju brojnih titula slavne Amerikanke.

foto: Tviter

"Osim mojih roditelja, mislim da je on najvažnija osoba u mom timu. Mnogo je više od udarača loptice na mojim treninzima. On je moj stariji brat, član porodice. Zna više o meni od moje rođene majke", govorila je Serena o svom treneru.

Posle razlaza sa Serenom, sarađivao je sa Viktorijom Azarenkom i Karolinom Voznijacki. Bio je trener Dankinje kada je na Rolan Garosu upoznao Naomi Osaku.

foto: Profimedia

"Bila je isuviše stidljiva, nije gotovo uopšte pričala i ja sam imao predsasude prema njoj zbog toga. Ali se sve dešava sa razlogom i drago mi je što smo započeli saradnju", izjavio je nedavno Bajin.

Bajin je uspeo da usmeri Osaku na pravi put, da promeni njen pristup mečevima i pomogne joj da izbaci negativnu energiju.

"U prošlosti je bila negativna. Neki mečevi kada joj nije išlo uticali su na to i to je radila iz namere da bude bolja. Vremenom sam pronašao način da to promenim kod nje, da izbacim tu negativnost. Iako, neki ljudi tako funkcionišu… Kada biste , recimo, rekli Džonu Mekinrou da mora da bude malo pozitivbiji, on bi vas gledao u čudu i pomislio ‘O čemu pričate’. Mislim da je Naomi stvarno potreban taj pozitivan stav", otkrio je Bajin.

foto: Profimedia

Japanka je priznala da je uz Bajina napravila pozitivne promene.

"Bila sam malo negativna ranije, a od kako radim sa Sašom, osećam više optimizma. On pokušava i uspeva da svaki dan učini zabavnijim i uzbudljivijim. Za nekoga poput mene, ko je pomalo dosadan, to je stvarno dobro. Ja se neprekidno borim sa sobom i on je neka vrsta mirotvorca koji to menja", poručila je Naomi Osaka.

foto: EPA

Sjajni stručnjak sa Osakom piše nove stranice teniske istorije. Za samo godinu dana uspeli su da osvoje dva Gren slema i zajedno dođu do prvog mesta na WTA listi. Nema nikakve sumnje da je pred njima sjajna budućnost.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir