NOVA DOZA IZVRSNOSTI! Uticajni britanski Gardijan se POKLONIO SRBINU: Đoković će biti najbolji na svetu do PENZIJE!

Srpski teniser je u nedelju ušao u istoriju tenisa, pošto je postao rekorder po broju osvojenih titula na Australijan openu. Novak demonstrirao silu protiv Nadala (3:0) i za svega dva sata igre stigao do sedme titule u Melburnu.

O neverovatnoj dominaciji Đokovića priča ceo svet. Teniske legende mu se dive, svetski mediji pišu hvalospeve o Srbinu, čak je i britanski Gardijan, koji koristi svaku priliku da ga napadne, morao da se pokloni našem teniseru.

Britanski novinar Kevin Mičel, koji je često bio kritički nastrojen prema Novaku, sa velikim divljenjem pisao je o srpskom teniseru.

"Srbin je osvajanjem Australijan opena potvrdio novu dozu izvrsnosti, a sada se okreće ultimativnom izazovu - da pobedi Nadala na šlaci u Parizu", piše britanski Gardijan.

"Novak je najbolji teniser na svetu sada i u doglednoj budućnosti, tačnije dok ne odluči da se penzioniše"

"Nadal je bio prvi od njih dvojice koji se 'pojavio', osvojio je svoj prvi 'mejdžor' iz šestog pokušaja, pre 14 godina, tako da je bio u prednosti kada su se prvi put susreli 2006, dominirao je uglavnom do 2011, dobivši 16 od prvih 25 mečeva. Međutim, drugi deo njihovog rivalstva ide na Novakovu stranu... Nadal je dobio Đokovića samo tri puta u poslednjih 16 mečeva od pobede na US Openu 2013. godine. Sada deluje da je jedino mesto na kom Nadal može da dobije Đokovića upravo Rolan Garos, ali ni to više nije 'sigurna opklada' kao što je nekada bila. Ako Novak pobedi Nadala u Parizu, neće biti te majice koja će moći da pokaže koliko su Srbi ponosni", piše britanski novinar.

Gardijan posebno ističe reči legendarnog Peta Keša koji je nakon meča sa Nadalom rekao da "nikada u životu nije video da neko udara lopticu kao Novak u finalu". Citirao je Šveđanina Matsa Vilandera koji je Đokovićevu igru okarakterisao kao "čisto savršenstvo".

Mičel u svojoj kolumni ističe jednostavno niko ne može da stane Novaku na put, jer ako Nadal nije uspeo da mu parira, onda niko ne može.

"Ako Nadal nije mogao, osim u nekoliko momenata, da pruži bolji otpor Đokoviću u finalu koje je trajalo samo dva sata i četiri minuta, tokom kojih je osvojio samo osam gemova i nije uspeo da mu oduzme servis, mala je šansa da iko može da izazove igrača koji je osvojio tri grend slema u nizu i koji ove sezone ima šansu da osvoji “kalendarski” slem, prvi put od 1969. godine i Roda Lejvera".

Gospodine Mičel, iz tvojih usta u Božje uši!

