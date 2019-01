RAFAEL NADAL STAJE NA LUDI KAMEN: Slavni Španac se ženi! Budući mladenci odabrali mesto gde će se jedno drugom zakleti na večnu ljubav (FOTO)

ALELUIA! 🙏🏻😅 . . Após 14 anos de namoro, Rafael Nadal irá se casar com Xisca Perelló, segundo informações da publicação espanhola Hola! . . O pedido aconteceu em Roma no mês de maio. Ainda de acordo com a reportagem, a cerimônia acontecerá em Mallorca durante o outono europeu. Ou seja, entre meados de setembro e início de dezembro. Felicidades ao casal! ❤️ . #Nadal #Casamento #Tenis

