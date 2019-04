NOVAK JE KAO TESLA! Legendarni teniser na SPEKTAKULARAN način uporedio Đokovića sa Federerom i Nadalom! OVO JOŠ NIJE VIĐENO!

- Rafa Nadal je glasan, sirov i mišićav. On je jednostavno životinja, to je zastrašujuće. Nije kao Lamborgini, to bi bilo previše prefinjeno, on je zver. Više je kao bolid Formule 1 – dobro naštelovan sa mogućnosti da se uništi - istakao je Henman.

foto: EPA

Potom je prešao na opisivanje najboljeg srpskog tenisera u istoriji.

- On je neverovatno brz i izuzetno efikasan, ali nije baš najelegantniji - rekao je Britanac, a zatim prihvatio poređenje Novaka sa "Teslom".

Henman je poređenje završio veoma pohvalnim rečima za Federera.

- Rodžer je takođe veoma snažan, ali je i veoma uglađen. Kada on igra sve izgleda jednostavno. On je kao Rols-Rojs - zakljućio je legendarni teniser.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir