Nadal je rekao da ima odličan odnos sa Federerom, ali da to ne smatra prijateljstvom.

"Ne bih rekao da je to prijateljstvo. Federer i ja imamo fantastičan odnos i to je to. Moja motivacija na terenu se ne menja u zavisnosti od toga ko je sa druge strane mreže",rekao je Nadal za španski časopis za žene "ioDonna".

Foto: AP

