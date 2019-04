JANKO TIPSAREVIĆ OTKRIO ŠTA MUČI ĐOKOVIĆA: Voleo bih da kažem moje lično mišljenje, ne znam da li bi se Novak usaglasio

"Voleo bih da kažem moje lično mišljenje. Ne znam da li bi se Novak usaglasio. Pitali su se svi zašto je Novak udario u zid. Postoji psihološki umor, osvojio je Rolan Garos, nešto čemu je težio godinama. Ipak, mislim da je glavni razlog povreda, iako ljudi okrivljiju gurua i način njegove ishrane. Kada vas nešto boli, potpuno ste demotivisani, da ne kažem ludi. Ne donosite prave odluke. Kombinacija povrede i mentalnog umora je nešto kroz šta je prolazio osam meseci", rekao je Tipsrević za birtanski Telegraf.

Tipsarević je otkrio i šta to najviše 'muči' Đokovića.



"Novak mrzi kada je 'loš momak'. Ima onih koji u tome uživaju, ali to nije u njegovoj prirodi. On voli da pomaže, a njegova poruka je predstavljena na pogrešan način (smena u vrhu ATP). U medijima je, pogotovo posle izjava Rodžera i Rafe, predstavljen kao momak koji je srušio Krisa. To je uticalo na njega. On ozbiljno shvata svoju poziciju predsednika Saveta ATP. Malo je razočaran jer je pokušao da donese nešto dobro, da bi na kraju bio predstavljen kao zlikovac", rekao je Tipsarević.

