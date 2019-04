NOVAK OTVORIO DUŠU: Vajda me nije uslovio da OTERAM IMAZA, a nisam ni vegan!

Novak je oštro demantovao da ga je Vajda uslovio da otera Pepea Imaza iz stručnog štaba ako želi da ga on trenira.

"Ljudi kada nešto ne znaju, odmah počnu da spekulišu, a tada razvijate razne priče i drugi počnu da veruju u to. Ja se uvek trudim da kažem istinu. Ne krijem da sam prošao kroz vrlo emotivan period koji još traje. Važno mi je da se izborim sa nekim stvarima van terena. Ali kada se nešto dogodi u tvom privatnom životu, mnogi ljudi misle da je uzrok nešto sa strane – Pepe, trener ili ko zna šta. To nikad nije bio slučaj. Dovode u pitanje moju inteligenciju. Uvek sam se trudio da budem okružen ljudima koji mi mogu pomoći, ojačati moj karakter i razumeti me, kako bih postao bolja osoba", rekao je Novak.

Mnogi osporavaju Novakov način ishrane. Dok je bio u rezultatskoj krizi spekulisalo se da je jedan od glavnih uzroka loših igara Srbina promenjen način ishrane, tačnije činjenica da je prestao da jede meso.

"Nisam vegan niti izbegavam gluten. Ja sam osoba koja se trudi da jede kvalitetno i vodi računa o tome šta unosi u telo. Previše kritikuju vegane. Ne volim kada nekome sudite o tome da li jede ovo ili ono. Ali razvili smo se u društvo koje voli da razvrstava ljude" ističe Đoković.

Novak tvrdi da uživa igrajući tenis i da mu novac i trofeji nisu glavni motiv.

"Da ne uživam u tenisu, ne bih ni igrao više. Uživam na terenu jer mi omogućava da rastem. Možda zvuči kao kliše i mislite da mi je to samo posao. Nemam nikakvu obavezu, ne igram zbog novca. Moj cilj je da nastavim da napredujem", rekao je najbolji teniser sveta.

