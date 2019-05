ĐOKOVIĆ PROGOVORIO O OSTAVCI NAJVEĆEG SAVEZNIKA: Evo šta Novak kaže o Amerikancu koji je podlegao pritisku javnosti posle prebijanja prijatelja

Gimelstob je popustio pod pritiskom javnosti i odlučio se na taj potez pošto je osuđen za prebijanje svog tadašnjeg prijatelja Renalda Keplana naočigled njegove supruge i deteta.

Gimelstob i Đoković su imali zajedničke ideje, a pojedini mediji ih smatraju prijateljima.

"To je bila dobra odluka", rekao je Novak u Madridu o Gimelstobovoj ostavci i dodao:

"Sve što se desilo je nesreća, jer je Džastin bio najveći saveznik tenisera. Sada mora da razbistri glavu, a onda da odluči da li će da se vraća".

Amerikanac i Srbin, koji je predsednik Saveta igrača, otvoreno su bili protiv predsednika ATP, Britanca Krisa Kermoda, kome nije produžen mandat, pa će na toj poziciji ostati samo do 2020.

"On ima pravo da se ponovo kandiduje. I zašto da to ne uradi? Što više kandidata, to bolje. Ti izbori biće veoma važni za sve nas", dodao je Đoković.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: EPA)

Kurir