ĐOKOVIĆEV TRENER VIŠE VODIO RAČUNA ŠTA JE NOVAK JEO, NEGO KAKO IGRA! Nadalov stric UZDRMAO tenisku javnost izjavom o Srbinu!

Toni je istakao da se trenutno igrači i treneri previše bave nekim stvarima koje nemaju veze sa samom igrom.

"Imate biomehanička istraživanja, statistiku, video-analizu, ishranu... Kako su jeli Maradona, Mesi i Ronaldinjo? Da li su jeli isto? Živimo u svetu brojki i gubimo fokus na ono što je ključno. Rafael je odrastao i mnogo godina proveo igrajući i razmišljajući samo o tome kako da udari lopticu tamo gde se protivnik ne nalazi", kaže Španac.

Nadal u poslednje vreme dosta vodi računa o načinu ishrane, ali Toni ističe da to njega ne zanima i da trener ne traba time da se bavi. Španac smatra da se Đokovićev trener previše fokusirao na njegovu ishranu, međutim, nije otkrio na kog tačno trenera je mislio.

"Rafael se sada mnogo više brine o svojoj ishrani, ali mene to ne zanima. Dosta su pričali o tome kada je Đoković promenio način ishrane, kada je jeo sve bez glutena, a sada je broj jedan. Bio sam iznenađen što se njegov trener više fokusirao na to šta je on jeo, nego na samu igru. Gluten nije imao uticaj na to da li će Đoković pobediti", kaže Toni Nadal.

Kurir sport

Kurir