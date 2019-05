TIPSAREVIĆ ZABRINUT ZA SVOJE ZDRAVLJE POSLE PORAZA OD DIMITROVA: Popio sam veću dozu lekova nego što je preporučeno! Ako ne budem u top 100 neću nastaviti karijeru! (KURIR TV)

Srpski teniser Janko Tipsarević nije razočaran posle poraza od Dimitrova sa 3:2 u 1. kolu Rolan Garosa, ali je priznao da ga muce povrede I da će posle US opena odlučiti da li će nastaviti karijeru. On je priznao je tokom meča sa

Od specijalnog izveštača Kurira sa Rolan Garosa Milana Nastića!

Sredinom drugog seta popio sam jednu dozu lekova protiv bolova, to je počelo da dejstvuje, kuk je manje počeo da boli, igrao sam hrabrije, jos je i on pravio neke greške, koje sam ja iskorositio I stigli smo do petog seta, koji je on igrao odlično, dok je kod mene je nestalo goriva, ali I pored toga ne mogu da budem nezadovoljan – kazao je Tipsa I priznao:

- Dozvoljena doza je 150 grama diklofenata, ja sam progutao 350, slagao sam doktora, pa sam posle toga uzeo I paracetamol, pa onda momački idem u wc.

Srpski teniser još nije odličio kako će da teče njegova karijera, ali da ga psihički opterećuju razni bolovi, I da se prvi put u zivotu uplašio za svoje zdravlje.

- Presek ću napraviti posle US opena. Definitivno sebe ne vidim da se sledeće godine vucaram po čelenaderima, uz svo poštovanje prema tim turnirima. Prvi put se u životu bojim za svoje zdravlje, sta će sa mnom biti kad napunim 50 godina. Drugo, iskrsle su mi neke poslovne prilike, imam akademija, ali o tome drugi put. Sve zavisi od ove godine, ako ne budem u prvih 100, nisam siguran da ću nastaviti karijeru.

Janko Tipsarević je otkrio da je pričao sa suprugom Biljanom pred duel sa Dimitrovim o svim problemima I koliko sve te povrede utiču na njega.

- Pričao sam o tome sa suprugom, mi sportisti smo navikli da trpimo mnogo, ja mozda više od ostalih. Ali jednog trenutka, sve to konstatno počinje da me umara, to je jako tužno I već je to ušlo u moju psihu, da razmišljam koji bol osećam I kako mogu da trčim, a na koji udarac mogu da potrčim. To je me psihički zamara, svestan sam da imam 35 godina, I da ne mogu neke stvari da uradim koje sam kao mlađi radio – zaključio je Tipsarević.

Velika podrska od supruge Biljane Janko Tipsarevic je imao veliku podrsku sa tribina od strane srpskih navijaca,njih nekoliko desetina sa nasim zastavama su navijali I davali podrsku, kao I supruge Biljane koja je sve vreme zdusno bodrila svog supruga.

