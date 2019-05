DRAMATIČNA SCENA NA ROLAN GAROSU: Bosanac se srušio na šljaku i počeo da URLA OD BOLOVA! Krajinović mu odmah pritrčao u pomoć! (VIDEO)

Just a quick update on my retirment today in doubles match. 2 ligaments broken and contusion of shoulder bone after falling on court. Too early to say how long I will be off court but it could take up to 6 weeks. Will keep you posted. Thank you for your support Zelim da vas kratko obavijestim o danasnjoj predaji u mecu parova. 2 ligamenta su pukla uz kontuziju kosti ramena nakon pada na terenu. Jos je prerano reci kolika ce biti pauza ali bi mogla trajati i do 6 sedmica. Obavijestavacu vas. Hvala na podrsci

A post shared by Damir Dzumhur (@damirdzumhur) on May 30, 2019 at 12:47pm PDT