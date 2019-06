ROD LEJVER ZA KURIR: Uživam kad igra Đoković!

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Milan Nastić

Slavni as u razgovoru s novinarima na Rolan Garosu, među

kojima je bio i izveštač Kurira, izneo je samo reči hvale na račun najboljeg srpskog i svetskog igrača. logično, Novak oduševljava sve, pa tako i Rod Lejvera.



- On je rođeni šampion! Uživak dok gledam njegove mečeve. Vidi se da je posvećen sportu i tenisu - počeo je razgovor legendarni

Australijanac.



- Novak je više puta pokazao da je najbolji na svetu. Već duže vreme i zvanično je broj jedan na ATP listi. Pravi je takmičar! Kod njega se i

dalje vidi velika želja za pobedama, što je veoma bitno za svakog tenisera. Siguran sam da može da osvoji sva četiri gren slema zaredom.

Osvojio je Australija open, što je bitino za svakog tenisera, za sada dobro igra na Rolan Garosu, dajem mu velike šanse - istakao je Lejver i nastavio:

- Moram da priznam da se divim njegovoj sposobnosti i doslednošću. Kad pogledate na koji način on igra, to nije samo udaranje lopte, on svaki poena osvaja pametno - u dahu će slavni teniser.

Rod Lejver izuzetno je poštovan gde god se pojavi, pa je velika stvar kad takva veličina hvali Novaka Đokovića.

- Meni je Novak prvi favorit za osvajanje svakog turnira, posle njega velike šanse dajem Rafaelu Nadalu. Obojica su u odličnoj formi, to

pokazuju turniri na šljaci. Federer igra dobro, ali nije mi prvi favorit, mada izuzetno poštujem sve što je uradio u karijeri i nema

sumnje da je najveći - jasan je Lejver.

Čuveni Australijanac istakao je i to da je tenis postao privilegovan sport kad imaš takve asove kao sto su Đoković, Nadal i Federer.

- Publika voli šampiona, a njih trojica to su sigurno. Tenis je zbog toga privilegovan i mislim da su oni postigli nesto neverovatno. Prava

je sreća što imamo priliku da gledamo kako Rafa, Novak i Federer igraju, uživaju u ovom sportu i puno su dali tenisu - zaključio je Rod

Lejver.

Tenis danas ne može da se poredi s mojim vremenom Rod Lejver poredio je vreme kada je on igrao i tenis sada, napominjuci da je ovaj sport danas mnogo napredovao. - Velika je razlika u svakom pogledu. Ne možete da poredite vreme kada sam ja igrao i sada. Od toga kakvim smo mi reketim igrali, pa do toga koliko je tenis postao profesionalniji u odnosu na neko vreme ranije. Sve je drugačije - poručio je Lejver.

Kurir sport / Milan Nastić

