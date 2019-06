VILANDER BRANI ĐOKOVIĆA OD POMAHNITALOG KIRJOSA: Evo šta Šveđanin poručuje Noletu pred Vimbldon

- Koga briga za Kirjosa? Ubeđen sam da Novak uopšte i ne obraća pažnju na to što Nik govori. Barem bi takav bio moj stav da sam na Đokovićevom mestu, ne bi me uopšte zanimalo šta on priča. Sa druge strane, Novak je prvi na svetu, na čelu je ATP liste, osvaja turnire i dominira. U takvoj situaciji neće svi da se slože sa tobom u svemu što radite, niti će svi da vas vole. To je normalno. Đoković zna kako sa tim da se nosi – kaže Vilander.

Zvezda “Eurosporta” ne voli prognoze, ali ističe da najveće šanse da se domognu finala imaju Novak i Federer.

- Jako je teško pogađati ko će biti u finalu, pre turnira. Novak je prvi favorit. Uz njega, tu je i Rodžer. Dajem im prednost u odnosu na Rafu Nadala. Ali, saznaćemo mnogo više posle dva ili tri meča. Sada ne znam ni jesu li svi skroz zdravi. Znam da je Federer igrao Hale. U svakom slučaju, očekujem da Đoković bude odličan, kao i svaki put do sada na Vimbldonu. Siguran sam da će biti u top formi, i da dolazi po titulu. Novak je taj koji se pita na terenu.

Rolan Garos ni u kom slučaju neće ostaviti traga na Đokoviću, dodaje Vilander.

- Novak je igrao odlično na Rolan Garosu, ali mu je falilo sreće. Bilo je toliko vetrovito, to ga je omelo, i verovatno frustriralo. Ispustio je priliku da poveže slemove, šansa je otišla u nepovrat, ali uveren sam da to neće da utiče na njegovo izdanje na Vimbldonu. Ovo je novi grend slem, takmičenje koje Novak voli, i biće na pravom nivou. Spreman je, i biće ga jako, jako teško pobediti.

Odluka Đokovića da ne igra pripremne turnire pred Vimbldon ne iznenađuje Vilandera.

- To što nije igrao zvanične mečeve na travi verujem da će loše da utiče na Novaka. Prošle godine je igrao u Istbornu i na Kvinsu, ako se ne varam. Osvojio je ovaj slem toliko puta. Trava je u prvoj sedmici kao na hard kortu. Zna Đoković kako se treba pripremiti, kada se odmarati, i ne bih nikada dovodio u pitanje njegov sistem pripreme.

Od igrača koji mogu da ugroze favorite spisak spada na svega par imena, kaže Vilander.

- Kevin Anderson, Džon Izner su teniseri koji mogu da budu opasni zbog jakog servisa. Ali, opet, jako je teško reći, zavisi od vremena, uslova za igru, stanja terena, mnogo faktora. Ima i mlađih koji su kvalitetni, ali na travi Kačanov ili Cicipas nemaju potrebno iskustvo. Možda na drugim podlogama, ali na travi nemaju mnogo šansi protiv Novaka.

Vilander ne bi imao ništa protiv da ga Đoković jednog dana zameni na mestu komentatora “Eurosporta”.

- Voleo bih da Novak zadrži istu strast prema tenisu, kao što je držimo Mekinro i ja, na primer. Bilo bi super da Novak, Rodžer i Rafa ne nestanu sa scene kada završe igračku karijeru, već da ostanu u ovom sportu, i bilo bi sjajno da Đoković nastavi karijeru na “Eurosportu” – zaključuje Vilander.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: EPA/Sonja Spasić)

