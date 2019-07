ONA JE NOVO SVETSKO TENISKO ČUDO: Evo ko je devojčica koja je sa samo 15 godina napravila SENZACIJU i eliminisala sa Vimbldona jednu od najboljih teniserki današnjice! Već sada je zovu mala Serena

Gaf je uspela je da nadigra petostruku šampionku i najstariju ovogodišnju učesnicu Vimbldona, Venus Vilijams.

Da ovo nije slučajnost, dokaz su i njeni rezultati u kvalifikacijama, kao i u mlađim danima.

foto: AP

Popularna ''Koko'' je pregazila konkurenciju u kvalifikacijama za za glavni žreb Vimbldona i sa tri pobede i bez izgubljenog seta postala najmlađa igračica u glavnom žrebu ovog Gren Slema u Open eri (od 1968). Pre nje, to je bila Laura Robson na Vimbldonu 2009. godine.

Gaf je u tri kvalifikaciona meča izgubla samo 14 gemova, u poslednjem odlučujućem meču, samlela je nemoćnu Belgijanku Mines sa 6:1, 6:1. Ono što je još zanimljivije u celoj priči jeste činjenica da je Gauf veče pre odlučujućeg meča, koji je inače rešila za samo 55 minuta, polagala kontrolni test iz nauke putem interneta.

foto: EPA

Da čudima nema kraja, pokazao je i žreb za glavni turnir Vimbldona, po kome će ovo čudo od deteta odmeriti snage sa Venus Vilijams, sestrom jedne od najboljih teniserki svih vremena inače idolom ove devojčice. Po kuloarima moglo je da se čuje kako popularnu ''Koko'' već sada nazivaju '' mala Serena.''

- Lepo se osećam, nisam ni znala za to. Uglavnom i ne znam za neke rekorde dok mi neko posle toga ne kaže. Blagoslov je kad uspem da uradim tako nešto i zahvalna sam roditeljima što me nisu ograničavali, jer znam da mnogi to rade. Uvek su mi pričali da "pucam" koliko god visoko hoću. I srećna sam, ne samo što su prihvatili moje ciljeve, nego i što su štošta žrtvovali da bih do njih stizala - rekla je Kori Gauf za zvanični sajt Vimbldona posle plasmana u glavni žreb.

foto: EPA

Za bolje poznavaoce ''belog sporta'' njeni rezultati sada uopšte nisu iznenađenje s obzirom na to da je prošle sezone osvojila juniorski US open u singl, ali i u dubl konkurenicji.

Tenis je počela da trenira sa samo šest godina, a samo dve godine kasnije osvojila je jedan nacionalni turnir. Sa 13 godina bila je najmlađi juniorski broj 1 u istoriji ''belog sporta, a iste godine postala je najmlađa finalistkinja juniorskog US Opena.

