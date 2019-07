UMETNOST JE KAD OD NEPRIJATELJA STVORIŠ PRIJATELJA Aleksandar Vučić o saradnji Đokovića i Ivaniševića: Novak je hrabar momak koji gradi mostove umesto da ih ruši

Ivanišević je odnedavno u trenerskom timu Novaka Đokovića, a novinare je na pres konferenciji zanimalo kako Vučić vidi to što mediji prenose šta je Ivanišević ranije govorio o Srbima.

Predsednik je primetio da je njemu samom, zbog ličnog i iskustva njegove porodice, kao i načina vaspitanja, uvek lakše da govori loše o Hrvatima, ali da ne samo da kao predsednik države mora da govori dobro o njima i o odnosima Srba i Hrvata, već je to, ističe, i potrebno.

predsednik srbije aleksandar vučić foto: Tanjug/Dimitrije Goll

"Dobro je za našu zemlju da Novak Đoković ima dobre odnose sa Ivanisevićem, da se prevazilaze sukobi od ranije", konstatovao je Vučić.

Ponovio je da će Srbi i Hrvati morati da rade zajedno ako žele da opstanu, bez obzira na sve što nam se dešavalo u Prvom i Drugom svetskom ratu i u sukobima 90-ih godina.

"Đoković je hrabar, mlad momak koji gradi mostove umesto da ih ruši i ne vidim u tome problem", dodao je Vučić.

đoković i ivanišević sarađuju tokom vimbldona foto: Profimedia

Primetio je i da je moguće izvući "milion" izjava od ranije, ali da to nije razlog da se ne razgovara i da se ne grade dobri odnosi.

"Umetnost je kada od nekadašnjih neprijatelja ili protivnika napravite prijatelje ili one koji vam više nisu protivnici. To je posao političara, a još bolje ako to neko drugi uradi, na nekom drugom planu", zaključio je predsednik Srbije.

kurir.rs / kurir sport

Kurir