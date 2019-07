SRPSKA TENISERKA DOBILA JEZIVE PRETNJE SMRĆU: Kur.. nadam se da ćeš umreti

Krunićevoj je jedan anonimni profil na Instagramu poželeo da umre nazvavši je idiotom i drugim pogrdnim imenima.

"Kur.., nadam se da ćeš umreti", jedna je od pretnji koje je Aleksandra dobila

Srpska teniserka uprkos tome nije iznenađena, jer je to vremenom previše uzelo maha uglavnom zbog kladioničara.

- Mi to treba da prijavimo Jedinici za integritet u tenisu (TIU), pogotovo ako nam neko preti. Ipak, ne verujem da će se mnogo toga promeniti – ljudi se klade, zavisni su od toga i onda imaju ozbiljne probleme i dijagnoze. To su ljudi kojima je svejedno hoće li njihova poruka nekoga da povredi, apsolutno im to nije u glavi - izjavila je Krunićeva za Sport klub.

Ona je otkrila da odgovaranje na poruke, za kojim su neke njene koleginice posegle, često prouzrokovalo kontraefekat.

- Neke igračice su i odgovarale. Onda se neki od tih ljudi pokaju, nisu ni očekivali odgovor, a drugi su nastavljali, da bi ubrzo prestali jer kad uđeš u konverzaciju, više ne znaju šta da kažu. Takvim ljudima jedino je važno da te izvređaju - rekla je Krunićeva.

Ona je poručila ljudima koji prete da bi ubuduće trebalo da budu kreativniji, jer su im pretnje toliko slične da je postalo dosadno.

- Već se svi smejemo – da li nam žele srčani udar, silovanje, deset muškaraca, i to sam dobijala... Ako već neko piše, mora da bude malo originalniji jer smo se već navikle na lomljenje ruku i nogu, postaje dosadno. Sad ozbiljno, uglavnom sve te ljude blokiram i brišem, da ne gledam te stvari. Ima nažalost i onih koji pišu na srpskom, tu nema razlike - navela je srpska teniserka.

