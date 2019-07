NEKADA PRVI REKET SVETA JE MRZEO NOVAKA, A SADA MU SE DIVI: Ljudi, niste svesni šta je Đoković uradio! Evo podataka koji svedoče o neverovatnom dostignuću Srbina (VIDEO)

Amerikanac je Noletovim navijačima ostao u sećanju po prozivci, izrečenoj u vreme kada je srpski teniser kao novajlija na ATP turu imao zdravstvenih problema, pa mu se dešavalo da predaje mečeve.



"Šta mu je sada? Ptičji grip ili SARS?", ironično je tada pitao Rodik.

Sada Endi drugačije vrti ploču i nije mu jasno zašto je publika na Zapadu, kao na Vimbldonu, "po difoltu" protiv Novaka. Rodik smatra da je Novakovo dostignuće neverovatno, jer je ostvareno u vreme Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

"To je velika stvar. Ljudi ne smeju da potcenjuju ono što je Novak uradio. Legende kao što su Mekinro, Konors i Agasi osvojili su po sedam ili osam titula, a Novak ih ima 16. Tek kada to pogledate, shvatite šta je on postigao. Jednog dana će se ceniti sve što je on uradio, kao što se Federeru i Nadalu svi dive", izjavio je Rodik za sajt ATP.

Osvajač US opena 2003. je fasciniran jer u istoj eri tenisa igraju veličine kakve su Đoković, Federer i Nadal. Priznaje da je sa puno emocija gledao nedavno finale Vimbldona u kome je Srbin posle pet sati borbe savladao Švajcarca.

"Urlao sam dok sam gledao prenos, bio sam u drami, kao pravi navijač. Teško je i pomisliti da sam pre desetak godina ja bio na njihovom mestu", podsetio je Rodik da je 2008. odigrao sličan meč i izgubio finale Vimbldona upravo od Federera posle pet setova i dodao:

"Zato cenim to što su uradili. Pokušavao sam da shvatim šta rade, kakva im je strategija, kako se prilagođavaju toku meča. Voleo bih da se više o tome pričalo tokom prenosa, šta je napravilo razliku u petom setu i šta se desilo u drugom, bilo je tako interesantno. Bilo je fantastično", sa neskrivenim ushićenjem pričao je Endi Rodik.

Inače, Rodik je jedan od malobrojnih tenisera koji može da se pohvali pozitivnim skorom sa Đokovićem - 5:4.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto)

Kurir