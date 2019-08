SKAKAO SAM U SVLAČIONICI! JA TO U ŽIVOTU NISAM VIDEO! DA ODBRANI TOLIKO PENALA, SVAKA ČAST BORJANU! Nole pred meč sa Kverijem pratio Zvezdu i radovao se pobedi! (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u plej-of Lige šampiona pošto su posle boljeg izvođenja jedanaesteraca eliminisali danski Kopenhagen.

Utakmica u Danskoj završena je nerešeno 1:1, kao i prva u Beogradu, pa je odluka donesena u penal seriji, u kojoj je izvedeno po 11 penala.

Nole je sporije počeo duel sa Amerikancem, a kako je priznao na kraju meča imao je za to dobar razlog - Crvenu zvezdu!

- Možda sam zato bio malo nervozniji na startu jer sam do tri minuta do ulaska na teren skakao u svlačionici! Zapravo u tereteni - rekao je odmah na terenu posle pobede najbolji svetski teniser.

- Zagrevao sam se i pratio utakmicu sa trenerom Goranom i celom ekipom iz eks Jugoslavije... To je stvarno neverovatan podvig! Sve čestitke celom timu. Pogotovo Borjanu. Da odbrani toliko penala.... Ja to u životu nisam video! Svaka im čast!

milan borjan heroj trijumfa nad dancima foto: EPA/Anders Kjaerbye

- Mogu da budem zadovoljan drugim setom i krajem prvog. Početak je bio prilično loš sa tri duple greške, malo sam se unervozio. S druge strane, on je jako dobro servirao do sredine prvog seta, ali onda je odservirao jedan loš gem i dozvolio mi da se vratim u meč. Posle sam se osećao samouverenije na terenu. Imao sam prilike krajem prvog seta da ga brejknem, u tome sam uspeo, vratio sam par prvih bombi... on stvarno brzo servira i teško je vratiti servise od 135 milja na sat - rekao je Novak i zaključio:

- U svakom slučaju drugi set sam uspeo da odigram dosta bolje i završim meč kako treba. Nadam se još boljoj partije u sledećem kolu.

Naredni rival biće mu pobednik meča Pablo Karenjo Busta (Španija) - Džon Izner (SAD).

Masters u Sinsinatiju igra se za nagradni fond od 6.056.280 dolara.

