IGRAĆU I AKO MI DOKTORI ZABRANE: Šampionka US Opena pred početak takmičenja povredila koleno (FOTO)

Nastup šampionke US Opena Naomi Osake na ovom takmičenju je pod znakom pitanja jer je Japanka povredila koleno na meču sa Sofijom Kenin.

Prva teniserka sveta predala je meč pri rezultatu 6:4, 1:6, 2:0 za Keninovu.

"Ne znam šta mi se dešava sa desnom nogom. Pomalo sam zabrinuta, nadala sam se samo da se neću povrediti pred sam početak US Opena. Moja tolerancija na bol je vrlo visoka, valjda zbog toga i nastavljam da igram mada ne bi trebalo", kaže Japanka.

problem sa desnim kolenom foto: AP

Ona se ipak neće lako predati.

"Nije bilo sigurno za mene da nastavim meč. Brineme i to što postoji i taj procenat šanse da ne zaigram na US Openu. Posle svega, igraću verovatno čak i ako mi doktori to budu zabranili", poručila je Japanka.

US Open počinje 26. avgusta, Osaka brani trofej koji je osvojila prošle sezone u onom čuvenom finalu sa Serenom Vilijams, kada je Amerikanka napravila niz incidenata.

