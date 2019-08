NEMAM PREDSTAVU KAKO SAM OVO URADIO Medvedev posle trijumfa nad Đokovićem: Dobiti Novaka je velika stvar (VIDEO)

Sam Medvedev je, po završetku duela, uz osmeh rekao "Nemam predstavu kako sam ovo uradio!", ali je potom sabrao misli i otkrio recept za ovaj uspeh:

"Isprva sam bio stegnut, ali sam i tada vrlo dobro znao da ne mogu da izdržim razmene od po 40 udaraca. Naročito je to bio slučaj u prvom setu. Čim sam, zapravo, izašao na teren, shvatio sam da me loptica baš i ne sluša. Jesam ja dobro servirao, ali kada god bi poen duže potrajao, osećao sam da me Đoković 'ima'. Zato sma rekao sebi 'Okej, potrebna mi je agresivnost, moram da se porudim, da udarim jače, kako bi on počeo da promašuje'", počeo je Rus svoju analizu.

"Ma, ja sam super srećan sada. Dobiti Đokovića je velika stvar, naročito jer je on ovde imao dobar turnir. Novak me je naročito terao na krajnje napore kada su bili važni momenti. I, eto, tada sam rekao sebi: 'Jedna dvostruka servis greška mi neće promeniti život, ionako mi se isto piše. Ali, ako ovo izvedem kako treba, možda to bude as'. I, zapravo se baš to desilo. Bila je to dobra odluka", rekao je Danil Medvedev.

Medvedev će za trofej u Sinsinatiju igrati protiv Belgijanca Davida Gofana.

