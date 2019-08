OVO SMO SVI DUGO ČEKALI! Novak Đoković konačno progovorio o kazni za tenisera koji NE MOŽE DA GA VIDI! Kirjosu neće biti SVEJEDNO posle OVOGA

U opširnom intervjuu Đoković se dohvatio raznih tema vezanih, kako za tenis, tako i za stvari iz privatnog života.

Novak je najpre do detalja ispričao šta se sve dešavalo u vezi sa slučajem Gimelstob i šta misli o svemu tome.

„Jesam, pročitao sam što sam rekao da ću pročitati. Džastin je preuzeo odgovornost za sve što se dogodilo te noći. Prihvatio je da se sam nosi sa tim. Očigledno u njegovom privatnom životu ima dosta toga čime treba da se pozabavi. To je sve. On nije deo ATP političkog sistema u ovom trenutnu i mislim da je za sve nas to najbolje. Šta budući dani nose njemu i nama, to ne znamo, ali i dalje sam u kontakttu sa njim, čujemo se. Pokušaće da se izbori sa celom situacijom na najbolji mogući način. Želim mu sve najbolje. Nažalost, to se dogodilo, kao što sam rekao na Vimbldonu, on je za nas igrače bio velika prednost. Dakle, pročitao sam to što ste želeli da pročitam i to je sve. Nemam daljih komentara o tome“, rekao je Đoković.

Takođe, Novaka su pitali zašto su njemu i Rodžeru rezultati poslednjih par godina toliko promenljivi.

„Mislim da ne postoji takva stvar kao što je sreća u tenisu. Lično, imao sam dosta uspeha na ovim terenima, posebno na Artur Ešu, uz to nisam izgubio mnogo mečeva u karijeri kada igram u večernjem terminu. Zaista uživam u toj glasnoj atmosferi na terenu što je krajnje suprotno recimo Vimbldonu, osim što se tiče onog poslednjeg, finalnog meča! Morate to da prihvatite, da se prilagodite, da prigrlite te stvari, ja sam to uradio jer smatram da je dobro da imamo raznovrsnu atmosferu na centralnim terenima na ova četiri slema. Unikatni su, to su najveći događaji u našem sportu“, smatra Đoković.

To finale Vimbldona će mnogima ostati u sećanju, naročito njemu.

„Finale je u top dva meča koje sam ikad igrao. Drugi meč je finale sa Nadalom na Australijan Openu kad smo igrali bezmalo šest sati. Ta dva meča nešto su posebno u mojoj karijeri. I dalje imam povremene vizije tih momenata iz Melburna, čak i posle toliko godina, i naravno želeo bih ovog finala sa Rodžerom na Vimbldonu da ga se sećam dugo godina. Istovremeno, ovaj sport može biti pomalo surov, kada uživate ili slavite svoj uspeh, nemate taj luksuz vremena da se osvrćete na nešto jer sezona ide dalje. Svega nekoliko nedelja kasnije morao sam da se vratim i takmičim, na betonu u Sinsinatiju i sad ovde. Jednog dana kada malo usporim sa turnirima, imaću vremena da se osvrnem na sve i prisetim se svega. Kad ste u turniru, teško je vraćati se unazad, mada ću uvek imati te pozitivne emocije, to samopouzdanje, tu motivaciju. Sve te to inspiriše da ideš dalje i pišeš nove stranice istorije. Istovremeno, treba čvrsto ostati na zemlji“, jasan je Đoković.

Na savetu tenisera nije se pričalo o kazni za Nika Kirjosa, inače Novakovog trenutno najvećeg zagovornika.

„Nismo pričali o tome. Koliko sam ja informisan, nije bilo priče o kažnjavanju bilo kog igrača, a ja sam u Savetu sedam godina. Upravni odbor i menadžment su odlučili tako, verujem u saradnji sa turnirom i procenili kakva je šteta za sam turnir ili kakva je kazne adekvatna“, dodao je broj jedan.

Svakako, ulazak Nadala i Federera u celu priču oko Saveta tenisera je velika stvar.

„Njihov uticaj je već velik. Legende ovog sporta, dva velika imena u Savetu. Već su ostavili utisak na ostatak grupe u Savetu, na veći deo grupe, svi znaju da oni teže da doprinesu u diskusijama i donošenju odluka. Bilo mi je interesantno na prvom sastanku, nikad niste imali svetskog broje jedan, dva i tri u ATP Savetu, u toj grupi od deset igrača. Sve što čujem od drugih igrača je pozitivno, sve je prošlo dobro, vrlo su angažovani, tako da se radujem radu sa njima. Prethodni sastanci su trajali šest i sedam sati, a ovaj poslednji dva sata i 15 minuta. Sada je sastanak bio dobro pripremljen. Nismo išli sa svim temama, ali dobro je da smo radili tu pripremu sastanka, tako da imamo efikasniji rad“, zaključio je šampion US Opena.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir