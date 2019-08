SELEKTOR ZIMONJIĆ SAOPŠTIO FANTASTIČNU VEST: Novak Đoković igra za Srbiju na finalnom turniru Dejvis kupa!

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Nenad Zimonjić saopštio je da će najbolji teniser sveta, osvajač 16 gren slem trofeja, Novak Đoković predstavljati Srbiju na finalnom takmičenju Svetske grupe Dejvis kupa koje će biti održano u Madridu (od 18. do 24. novembra 2019. u čuvenom teniskom centru „kaha mahika“) i u kome će se za "salataru" boriti 18 ekipa.

Voljom žreba selekcija Srbije smeštena je u Grupu A u okviru koje će se za plasman u četvrtfinale boriti protiv reprezentacija Francuske i Japana.

"Da, imamo fantastičnu vest, Novak će učestvovati na finalnom turniru u Madridu. Imao sam prilike da razgovaram sa njim u Njujorku, dan uoči početka poslednjeg gren slem takmičenja u sezoni 2019, Otvorenog prvenstva Amerike. Novak je potvrdio da će se pridružiti timu u Madridu, biće to ogromno pojačanje za nas i svi sa nestrpljenjem očekujemo učešće na tom takmičenju koje će ujedno i biti prvi turnir na kome će se igrati u ovom novom formatu" – kaže trofejni as "belog sporta", selektor Zimonjić.



Od 2019, nakon 117 godina tradicije i igranja Dejvis kup u jednom obliku, došlo je do ogromne promene. Međunarodna teniska Federacija odlučila se za novi format koji je uveo finalni turnir i koji će svake godine biti održan u finišu sezone, okupljaće 18 timova podeljenih u grupe u kojima će se igrati po round robin sistemu, nakon čega sledi nokaut faza, od četvrtfinala do samog kraja.

Pobednik Grupe A u kojoj je Srbija, u nokaut fazi (četvrtfinalu) igraće protiv jedne od dve drugoplasirane ekipe sa najboljim procentom osvojenih setova, gemova i poena. Pobednik ovog četvrtfinala u polufinalu snage će odmeriti sa pobednikom iz susreta pobednik Grupe D i pobednik Grupe F.

Sa Novakom Đokovićem u timu Srbija je jedan od glavnih kandidata za osvajanje Dejvis kupa. Podsetimo, naša najbolja muška selekcija popularnu "salataru" je osvojila 2010. pobedom u finalu u Beogradu protiv Francuske, dok je 2013. igrala finale takođe u našoj prestonici protiv Češke.

"Finalni sastav reprezentacije po novim pravilima mora da se objavi 20 dana pre početka turnira i ja se nadam da ću taj sastav imati posle turnira u Šangaju koji se završava 13. oktobra, kako bi se na vreme pripremili i organizovali sve. Definitivno, sa Novakom imamo ogromno pojačanje, veoma mi je drago da će se priključiti timu nakon dužeg odsustva i on sam je rekao da će mu biti veliko zadovoljstvo da ponovo igra za reprezentaciju i da se uželeo igranja za naš tim" – objašnjava selektor Zimonjić.



Dejvis kup reprezentacija Srbije prvi meč u Madridu igra u sredu 20. novembra protiv Japana, dan kasnije sledi i meč protiv Francuske. Prvi reket sveta i Srbije boriće se na završnom Masters turniru u Londonu čije finale je rezervisano za 17. novembar, a Novak je glavni pretendent za osvajanje ovog takmičenja.

"Verujem da će se Novaku turnir u Londonu završiti u nedelju kada se igra finale. On će se odmah po završetku završnog Mastersa u Londonu priključiti ekipi u Madridu. Ostatak tima i ceo stručni štab naše reprezentacije doći će malo ranije, već od četvrtka 14. novembra, kako bi adaptirali na uslove za igru, pošto je i velika nadmorska visina 667 metara i savršeno pripremili za mečeve koji nas tamo očekuju. Samo takmičenje u prestonici Španije počinje u ponedeljak 18. novembra, za nas u sredu kada je meč protiv Japana" – zaključio je selektor Zimonjić.



Nema sumnje, Srbija sa Novakom u timu je jedna od najjačih selekcija na finalnom takmičenju Dejvis kupa u Madridu i pretendent na presto, uz domaćina Španiju čije boje će braniti Rafael Nadal. Neka nam se ponovi 2010. kada je Srbija postala šampion sveta, imamo prava da verujemo u takav epilog!

Kurir sport

Kurir