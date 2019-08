FEDERER KONAČNO PRIZNAO: Đoković ima nešto što niko drugi nema! Evo šta Novaka izdvaja od svih ostalih tenisera sveta (VIDEO)

Dakle, može se konstatovati da Srbin i Švajcarac neguju jedno od najvećih rivalstava u istoriji tenisa.

Jedan drugog poznaju u dušu.

Nole je zaređao sa pobedama protiv Rodžera, savladao ga je četiri puta zaredom, a poslednji poraz doživeo je još 2015. Njihov novi susret moguć je u polufinalu US opena.

Poslednji duel imali su u finalu Vimbldona, kada je Đoković napravio spektakularni preokret u petom setu. Upravo tu Federer vidi najveću Novakovu snagu.

"Ono po čemu se Đoković ističe u odnosu na druge je to da kada padne u meču i to se odrazi na rezultat, postane opušteniji, igra slobodnije. I upravo to smo videli i na Vimbldonu... Kada protivniku krene dobro, pokušavate da zaustavite tu 'oluju', igrate agresivnije. Tu vam svakako može pomoći dobar servis, jer ne dozvolite onom preko puta vas da igra na taj način. Ne smeta mi kada on izabere da više forsira tu agresivnu igru od sigurnije igre, i igraču je veoma važno da imate obe te strane. A on to ima", izjavio je Federer.

