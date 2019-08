KIRJOS NE MOŽE, A DA NE NAPRAVI HAOS: Austalijanac pre meča ušao u raspravu sa sudijom, a razlog je neverovatan! VIDEO

Australijanac Nik Kirjos stigao je do trećeg kola US Opena pošto je u tri seta savladao Francuza Antoana Oanga sa 6:4, 6:2, 6:4.

Međutim, ni ovog puta meč nije mogao da prođe bez Kirjosovog izliva besa.

Ovog puta, Kirjos je pravio problem i pre samog meča. Kirjos je na teren izašao sa u majici na čijoj je kragni bila ispisana poruka "Just do you".

Međutim, to nije bilo po propisu, pa je sudija meča zahtevao od njega da ukloni natpis. On je to mogao da učini na jednostavan način, da spusti kragnu. Kirjos se nije oduševio tim zahtevom, pa je insistirao da mu se pokaže gde piše u pravilima da to nije dozvoljeno.

Ipak, na kraju je morao da se povinuje odluci sudije i spusti kragnu kako bi pokrio natpis.

Kirjos je i tokom meča imao verbalni sukob sa sudijom. Doduše, na to smo morali da čekamo do sredine trećeg seta, ali njegov nerv je morao da proradi.

Pri vođstvu 4:3 i 40:15 Australijanac je imao dobar servis, ali je protivnik tražio čelendž. Kirjos se pobunio jer je smatrao da je Oang to uradio kada na to nije imao pravo. Morao je da interveniše i supervizor, koji je objasnio Kirjosu da nije u pravu.

