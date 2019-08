NAĆI ĆU TE POSLE MEČA ZBOG OVOGA, VERUJ MI! Novak za vreme meča ušao u OPAKU raspravku sa nepoznatim navijačem i preteći upirao prstom u njega! OVAKVOG ĐOKOVIĆA JOŠ NISTE VIDELI (VIDEO)

Đoković, koji se u prethodnom meču imao problema s levim ramenom, delovao je dobro na terenu, a posle meča je i sam bio zadovoljan.

"Najvažnije u ovom trenutku je da sam igrao bez bola. Zadovoljan sam zbog toga i što sam na ovaj način završio meč. Juče nisam trenirao, trudio sam se da odmorim rame i budem spreman za ovaj duel", rekao je Đoković, koji se plasirao u svoju 12. uzastopnu osminu finala na poslednjem gren slem turniru u sezoni.

Meč je ostao u seci incidenta koji se dogodio za vreme meča. Naime, kada je Novak trebao da servira, jedan navijač koji mu se nalazio iza leđa je nešto uzviknuo što je Đokovića strašno iznerviralo. Novak se istog trenutka okrenuo iza sebe i ušao u raspravku sa nepozantim navijačem. Nije jasno šta su pričali, ali se u jednom trenutku čulo samo kako je Novak rekao:

- Naći ću te posle meča, veruj mi - rekao je Novak dok je prilazio i imao raspravu sa nepoznatom osobom, prema kojoj je i preteći upirao prstom.

Posle meča Novak nije hteo da otkriva šta mu je ovaj nepristojni gledalac rekao, ali je rekao kako mu je on nesvesno pomogao.

- Ostaviću to između nas. Međutim, sigurno da mi je pomogao. On to ni sam ne zna, ali mi je pomogao. Neću da govorim o tome. Verujem da mi je učinio uslugu, iako on to nije hteo. Učinio mi je ogromnu uslogu - ponovio je Novak to više puta.

Na kraju je Novak dodao da je verovatno na to uticalo nekoliko popijenih alkoholnih pića više od strane nekoliko momaka.

- Njujork uveče, gužva vas uvuče u to. Nekoliko momaka je popilo više pića nego što im je pretpostavljam bilo namenjeno. Međutim, sve posle je bilo odlično.

foto: AP

Đoković će u narednoj rundi igrati protiv Švajcarca Stena Vavrinke, koji je eliminisao Italijana Paola Lorencija u tri seta.

Biće to 25. meč srpskog i švajcarskog tenisera, a Đoković vodi sa 19:5. Poslednji put sastali su se u finalu Ju Es Opena 2016. godine kada je slavio Vavrinka.

Kurir sport

Kurir