SRBIJA NE MORA DA BRINE ZA TENISKU BUDUĆNOST: Naši juniori treći na svetu!

Muški tim Srbije u konkurenciji do 16 godina osvojio je bronzu na Ekipnom prvenstvu planete u konkurenciji do 16 godina, koje je ove nedelje održano na Floridi (Orlando).

Juniorska Dejvis kup selekcija Srbije u sastavu: Hamad Međedović, Stefan Popović i Petar Teodorović, predvođeni trenerom Vladimirom Krstićem u borbi za treće mesto na svetu, za svetsku bronzu savladali su tim Francuske 2:0 (Petar Teodorović – Max Westphal 6:4, 6:4, Hamad Međedović – Mehdi Sadaoui 6:3, 6:2). Od iste francuske ekipe naša reprezentacija je izgubila finale Ekipnog prvenstva Evrope koje je održano u Francuskoj, sada su ih naši momci nadmoćno savladali.

Plasman među četiri najbolja tima sveta mladi reprezentativci Srbije ostvarili su pobedom protiv tima iz Hong Konga 3:0 (Petar Teodorović – Tim Thomas Gauntlett 6:4, 4:0 predaja, Hamad Međedović – Chak Lam Coleman Wong 6:4, 6:1, dubl: Teodorović, Popović – Wai, Wong 6:2, 6:2), za plasman u finale Srbija se borila protiv selekcije Japana koja je stigla do pobede nakon dublova 1:2.

Podestimo, u grupnoj fazi takmičenja muška reprezentacija nalazila se u grupi C uz timove Australije, Egipta i Paragvaja i zabeležila sve tri pobede. U prvom kolu Srbija je savladala tim Egipta 2:1 (Stefan Popović – Karim Ibrahim 4:6, 7:6(2), 4:0 predaja, Hamad Međedović – Abd Elrahman Hassan 6:3, 6:1, dubl: Međedović, Teodoorović – Ibrahim, Sadek 6:1, 5:7, 8:10), u drugom kolu pao je i tim Australije 2:1, na kraju i selekcija Paragvaja 3:0 (Petar Teodorović – Lucas Britez 6:2, 6:2, Stefan Popović – Daniel Vallejo 6:3, 6:7(1), 6:2, dubl: Teodorović, Međedović – Britez, Vergara 6:1, 4:6, 10:7.

foto: TSS

Ženska reprezentacija Srbije (do 16) u sastavu: Fatma Idrizović, Natalija Senić i Andrea Obradović, predvođene trenerom Slobodanom Rankovićem u drugoj fazi takmičenja u Orlandu bore se za plasman od 9. do 16. mesta. U okviru grupe C Srbija se borila sa timovima Kanade, Maroka i Nemačke.

Prvo kolo Srbija je odigrala protiv selekcije Kanade, a susret je završen u korist naših protivnica 1:2 (Natalija Senić – Annabelle Xu 6:7(1), 6:4, 5:7, Fatma Idrizović – Melodie Collard 6:3, 1:6, 0:6, dubl: Idrizović, Senić – Xu, Kupres 6:3, 6:4), u drugom meću Srbija je izgubila od Maroka 1:2, dok je u trećem naša selekcija poražena od Nemačke 0:3. Za plasman od 9. do 16. mesta prvi meč Srbija igrala je protiv Argentine i zabeležila pobedu 2:1 (Natalija Senić –Lucia Peyre 6:3, 6:4, Fatma Idrizović – Solana Sierra 2:6, 2:6, dubl: Idrizović, Senić – Pereyra, Sierra 7:6(6), 6:2 . Ženska selekcija Srbije za plasman na 11. poziciju igra meč protiv reprezentacije Kineskog Tajpeha, nakon singlova rezultat je 1:1 (Andrea Obradović – Yu Chin Tsai 3:6, 4:6, Natalija Senić – Yuyun Li 7:5, 4:6, 10:7, odlucuje dubl: Idrizović, Senić – Cheng, Li).

(TSS)

Kurir