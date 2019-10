TEŽAK ŽREB ZA NOVAKA U ŠANGAJU: Srpski teniser će imati pune ruke posla na putu ka odbrani titule (FOTO)

Oh, Shanghai draw came out. Headlines:

-Medvedev in Djokovic's half, Thiem in Fed's

-Federer/Cilic in R2(!!!)

-Great draw for Murray: Qualifier then Fognini/Querrey

-Djokovic starts vs Tiafoe or Shapovalov

-Tsitsipas could get crucial Felix rematch in R2https://t.co/KSUsRD6A23