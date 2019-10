FEDERER IZNERVIRAN I NA KOLENIMA: Ovo se ne viđa svaki dan! Rodžer nezgodno proklizao! Švajacarac spasao pet set lopti pa pobedio! VIDEO

Švajcarski teniser Rodžer Federer pobedio je Davida Gofana iz Belgije sa 7:6 (7), 6:4 u osmini finala Mastersa u Šangaju.

Federer je time izborio 87. četvrtfinale na turnirima iz serije 1.000.

Švajcarcu je trebalo skoro dva sata da slomi otpor Gofana, i to pošto je spasao pet set lopti u prvom setu. Gofan je brejkom stigao do prilike da servira za set, imao je tri set lopte na svoj servis, ali se Federer izvukao i vratio brejk za nastavak seta. Gofan je i u taj-brejku imao dve set lopte, ali nije uspeo da ih iskoristi. Federer je to uspeo da kazni.

U drugom setu Federer je brejknuo rivala u 7. gemu što je bilo presudno za meč.

U finišu prvog seta pri rezultat 5:5 i 30:30 desila se neobična situacija. Federer je odservirao, a posle riterna Gofana prosto se srušio na tlo. Švajcarcu je noga proklizala, ali srećom nije zadobio povredu.

Kurir sport

Kurir