NOVAK OTVORIO DUŠU PRED START MASTERSA U PARIZU: Čudno je što opet treniram sa Nadalom, ali bilo je zabavno! Što se Mareja tiče...

Novak će Masters u Parizu otvoriti u 2. kolu gde će odmeriti snage sa boljim iz duela Lajović - Mute.

Srpski teniser je istakao da se fizički oseća veoma dobro.

"Što se tiče fizičke spreme - osećam se dobro. Ne osećam nikakvu bol u levom ramenu i tako je već dve-tri nedelje. Treninzi su dobro prošli i nadam se da ću što bolje odigrati ovde", izjavio je Đoković na pres konferenciji pred početak turnira.

foto: Profimedia

Poznato je da Novak od naredne nedelje neće biti prvi na ATP rang listi bez obzira šta ove nedelje uradi u Bersiju, ali će imati priliku da se vrati na tu poziciju na Završnom Mastersu u Londonu.

"Rafa je trenutno u boljoj poziciji da godinu završi na prvom mestu. Ja se nadam da ću u trku moći da umešam prste. Da bih bio broj 1 moram da pobedim u svim mečevima, toga sam svestan, a dosta toga zavisi i od njega i njegove igre. Nikada nije dobro praviti ovakve kalkulacije gledajući psihički momenat igrača, to može da oduzme dosta bitne energije. Pokušavam da ne razmišljam o tome. Moram da igram najbolje moguće, pa ćemo videti šta će biti", jasan je Đoković.

foto: AP

Ljubitelji tenisa su u nedelju imali da vide jedan nesvakidašnji prizor - trening Novaka i Nadala pred početak turnira.

"Istina je da nismo trenirali zajedno nekoliko godina, bilo je čudno, ali sam se dobro zabavio. Bilo je prijatno, ali u isto vreme i dosta intenzivno. Između nas uvek postoji pritisak kompetetivnosti, ali i dosta poštovanja. Igrali smo pre nekoliko dana u Kazahstanu, proveli smo neko vreme zajedno. Da, mi jesmo rivali, ali nas to ne sputava u tome da poštujemo jedan drugog", kaže Novak koji ističe dobar odnos sa Špancem koji je uvek postojao:

"Uvek sam imao ovakav vid odnosa sa Rafom, nevezan za putanju naših karijera. U nekim trenucima bilo je dosta napeto zbog našeg rivalstva, ali je uvek postojalo poštovanje. Kada ga vidim sa druge strane mreže to uglavnom znači da igramo u polufinalu ili finalu velikog turnira. Sada smo samo trenirali, ali uprkos tome intenzitet treninga je bio kao da smo igrali meč".

foto: EPA/WILL OLIVER

Endi Marej je osvojio prvu titulu posle više od dve godine, tu je oduševilo i Novaka.

"Nadam se da će ostati u formi i biti među najboljima, jer je to dobro za tenis. Svi smo svesni zaostavštine koju će on ostaviti, ali koju i dalje može da nadogradi. Gledajući sve kroz šta je prošao u poslednje tri godine fantastično je videti ga sa titulom u rukama. Samo on zna kroz šta je sve morao da prođe i koliko je problema imao sa fizičkom spremom. Znam koliko je to teško tako da mu stvarno želim sve najbolje", zaključio je srpski teniser.

