MEDVEDEV IZAZIVA VELIKU TROJKU: Moj cilj je da budem broj 1! (FOTO)

On je najbolji igrač drugog dela sezone sa čak šest uzastopnih finala.

Trenutno je četvrti na svetu i ambicije su mu sve veće.

"Teško je da to objasnim... Ja sam bio zadovoljan kada sam bio 15. na svetu. Onda sam hteo da uđem u Top 10, što nikada nije lako, ali sam i to uspeo. Mogao sam da kažem sebi da je to dovoljno, ali nisam hteo da stanem", rekao je Medvedev pred početak Mastersa u Parizu.

Rus veruje da može da bude najbolji na svetu.

"Uvek sam želeo da vidim dokle mogu da dođem. Verujem da to može da bude prvo mesto ATP liste. Ako se to ne desi, znači da nisam bio dovoljno dobar. Znam da kako bih to uradio moram da radim veoma naporno i to je ono što pokušavam", istakao je ruski teniser.

Medvedev bi mogao da prestigne Federera ako napravi dobar rezultat u Parizu, turniru sa kojeg se Švajcarac povukao, ali i na Završnom mastersu u Londonu.

"London je, iskreno, moj san. Masters sa osam najboljih igrača, to je sjajan turnir. Ako me pitate da izaberem jedan poseban turnir, to bi sigurno bio Završni masters u Londonu", zaključio je Medvedev.

