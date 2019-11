NOVAKOV "KLECAVAC" ZA IVANIŠEVIĆA: Evo kako je Đoković šokirao Hrvata usred Bersija posle pobede nad Dimitrovim

Neposredno posle meča prvi reket sveta našalio se sa Goranom Ivaniševićem. Dok se Hrvat spremao za intervju, Novak mu je udario "klecavac", odnosno kolenima ga s leđa pogodio u tetive iza njegovih kolena.

Upitan da li je to njihova standardna fora, Đoković je odgovorio:

"Video sam da je izašao na teren posle meča, da bi uradio intervju. Nije uobičajeno da se radi intervju sa trenerom, i prvi put sam to video da radi od kad smo zajedno, pa sam napravio foru", uz osmeh je objasnio Đoković.

Novaka posebno raduje visok procenat iskorišćenih brejk lopti, što bi trebalo da mu bude jedan od jakih aduta u finalu protiv Denisa Šapovalova, kome je Rafael Nadal predao meč bez borbe.

"Tačno je, iskoristio sam većinu brejk lopti koje sam imao na ovom turniru, i taj visok procenat svakako raduje pred sutrašnje finale. Ipak, treba doći do tih brejk lopti sutra, što je dosta teže uraditi u igri protiv levorukog igrača. Biće mi veoma važno da pred meč uradim dobar trening upravo sa nekim levorukim igračem, kako bih malo poradio na pozicioniranju u igri. Šapovalov je izuzetno dobro servirao tokom ovog turnira, uz čak 26 asova i najviši procenat osvojenih poena na prvi servis od svih igrača koji su došli do polufinala. To znači da će ritern biti jedan od ključnih elemenata igre i udaraca za sutrašnju pobedu, kao i moj servis. Sa osnovne linije, naravno, uvek treba biti solidan, ali kada imate veliku prednost tako što servisom dobijate dosta lakših poena, automatski se psihološki rasteretite, i to bi mi dalo mogućnost da igram nešto agresivnije i budem sigurniji u svoje udarce. Nadam se da će me i sutra služiti servis,kao što je bio slučaj i u Japanu, Kini, ovde... Radujem se sutrašnjem finalu", dodao je Novak Đoković.

