NIKOLA PILIĆ O PONOĆNOM PORAZU ĐOKOVIĆA: ŠESTA BRZINA nedostaje Novaku (FOTO)

Kakva šteta! Imao je Nole pobedu u ruci, a onda je Dominik Tim napravio čudo i s pet vezanih poena u taj-brejku stigao do trijumfa na Završnom mastersu u Londonu.

Nije sve izgubio Đoković ovim porazom, večeras ga očekuje derbi grupe, s Federerom, a valjda će doći na redu i Nadal, kojeg želi da svrgne s prvog mesta ATP liste.

Nikola Pilić, bivši trener našeg asa, smatra da je Austrijanac odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri, dok srpski teniser nije bio 100 odsto fokusiran na taj duel.

- Da budemo jasni, Novak je igrao koliko mu je Tim dopustio. Odličan meč Austrijanca, jednostavno, Nole nije mogao da se snađe u tom duelu. Nije bio u šestoj brzini, kao što je bio slučaj u Parizu. Đoković, ako je želeo da pobedi Dominika, morao je da igra 100 odsto, a on je bio na 90 odsto - kazao je Pilić za Kurir.

Hrvatski stručnjak slaže se da je srpski teniser igrao malo defanzivnije nego što je to uobičajeno, ali za to je kriv Austrijanac.

- Videli ste da Novak nije mogao da udara loptu kako on želi, izgledalo je kao da je juri, ali takav stil igre nametnuo je Tim. Mislim da je on odigrao meč karijere, Nole se nije najbolje snašao u takvoj razmeni udaraca, ali je, i pored toga, bio blizu da trijumfuje. Ubeđen sam, ako se njih dvojica ponovo sastanu u finalu, da će Đoković pobediti. Moramo da budemo svesni da je Tim udarao odlično loptu, pogađao odlučujuće poene, i to je sigurno uticalo na konačan rezultat. Videli ste da je Nole udarao pod uglom od 40 stepeni, i u takvim okolnostima moraš da igraš defanzivno.

Nikolu Piliću ne brine to što je Novak u taj-brejku trećeg seta izgubio pet poena zaredom, što sigurno nije uobičajeno za našeg igrača.

- Nije mu to prvi put, slično je bilo i sa Marinom Čilićem u jednom meču. Takve stvari se dešavaju, ali gledajući taj-brejkove koje je Novak odigrao, statistički je mnogo više dobio nego što je izgubio - zaključio je Pilić.

