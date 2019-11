ANA IVANOVIĆ KONAČNO PROGOVORILA: Umornija sam nego dok sam igrala! (FOTO)

Nekada najbolja svetska teniserka Ana Ivanović, sada Švajnštajger, prisetila se nekih zanimljivih priča iz bogate karijere.

U intervjuu za Sport klub pričala je o odnosu s koleginicama i rivalkama, o životu posle karijere, detinjstvu, roditeljstvu...

Pamtim svaki momenat

- Dok sam igrala, bilo je naporno, ali ovu dozu umora s novoređenčetom nikad ne osetite. Ali uživam u tome - između ostalog je rekla majka dvoje dece, Luke (1,5 godina) i Leona (dva meseca).

Prisetila se Ana i koliko je zapravo naporan život profesionalnog tenisera.

- Vrlo dobro se sećam svega. Počela sam da igram sa pet godina, što je prilično rano. To sam radila iz ljubavi i kad sam postala profesionalac, upala sam u mašinu koja je bila neophodna za rad i za napredak. I uživala sam u tome. Ali stvarno većina ljudi ne zna šta se dešava iza kulisa. Uglavnom vide turnire i mečeve, a svi ti treninzi, rad, sve to što je mnogo obimnije se ne vidi. Bukvalno cele godine igramo. Od 13, 15 godina, koliko je trajala moja karijera, bukvalno samo dve nedelje odmora godišnje sam imala - rekla je Ana.

Ona kaže i da nije baš najsigurnija da li joj sve to nedostaje ili ne.

Nedostaje mi teren

- Nedostaje mi takmičenje kao takmičenje. Volela sam da igram. Ali kad razmislim o svemu ostalom, onda mi ne nedostaje toliko.

Od nekada velikih rivalki, naša teniserka i danas ima kontakte sa nekoliko njih.

- U kontaktu sam najviše s Anđelikom Kerber, Kirsten Flipkens i sa Soranom Kirsteom, to su mi najbolje drugarice. Ponekad se čujem s Karolinom Voznjacki i još nekoliko njih, ali s Endži Kerber najviše.

Emocije

I DANAS ZASUZIM ZBOG GAROSA

Kada je osvojila grend slem u Parizu i postala prva teniserka sveta, Ana nije uspela da sakrije emocije. Slično je i danas.

- Kada mi ljudi puste snimak posle osvajanja Rolan Garosa, oči mi zasuze. Bilo je mnogo emotivno. Nisam u tom trenutku bila svesna koliko sam postigla. To je sigurno najlepši momenat u mom životu što se tiče sporta. Nisam imala vremena da uživam u tome i da proslavim na pravi način. To je kao „OK, osvojila si“, ali sad je novi turnir. To je mnogo teško. Osvojiš turnir i to je već zaboravljeno, već se priča o sledećim turnirima. Ne može da se opusti i uživa.