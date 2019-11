SRPSKI TENISERI TRENIRALI U MAGIČNOJ KUĆI: Dejvis kup reprezentacija krenula u borbu za osvajanje Salatare! KURIR TV, FOTO

1 / 11 Foto: TSS

Dejvis kup elekcija Srbije od četvrtka uveče nalazi se u Madridu, a u punom sastavu biće kada se timu pridruži naš najbolji teniser Novak Đoković.

Prvi trening uoči početka takmičenja u „kaha mahiki“ tim Srbije odradio je u ranim jutarnjim časovima, najpre od 8:20 časova na centralnom terenu Filip Krajinović i Viktor Troicki, zatim Dušan Lajović i Janko Tipsarević, pod budnim okom selektora Nenada Zimonjića.

Proslavljeni Dejvis kup reprezentativac Srbije Janko Tipsarević koji je u reprezentaciji Srbije proveo 20 godina, doneo nam brojne i istorijske pobede, oprostiće se od profesionalnog tenisa kao igrač nakon Dejvis kupa u Madridu.

"Ovo je sigurno najemotiviji turnir u mojoj karijeri zato što je i poslednji. Zadnjih pet godina zbog brojnih operacija sigurno je bila misao u mojoj glavi kako i na koji način ću se povući. Nikada nije dobar momenat za povlačenje iz profesionalnog tenisa ali i ako bih mogao da biram uvek bih izabrao da to bude Dejvis kup. Volim Madrid kao grad, volim ovaj turnir kada se održavao i na crvenoj i na plavoj šljaci, meni lično uslovi ovde odgovaraju, a sama činjenica da će meni ovo biti poslednje takmičenje lakše ću to nekako podneti kada dođe taj trenutak, nekako timski a ne sam na terenu“, kaže Janko koji je bio osmi teniser sveta i osvojio brojna takmičenja, na plavoj šljaci u Madridu igrao polufinale.

Prvim treningom u „kaha mahiki“, ovaj put na brzoj podlozi, je veoma zadovoljan.

„Nakon prvog treninga emocije su super, uslovi meni lično i Dušanu sa kojim sam trenirao jako odgovaraju ovde. Pre dve godine Lajović je ovde igrao četvrtfinale, tada pobedio i Del Potra. Nadmorska visina u Madridu je visoka i zbog toga načina na koji on i ja igramo ovo nama jako odgovara. Malo je drugačije, mi smo svi navikli da ovde igramo na šljaci, ali ne vezano za to što je za ovaj turnir betonska podloga znao sam da ću se ovde osećati dobro“ – istakao je Janko.

Tipsarević smatra da možemo osvojiti naslov šampiona Dejvis kupa, ali isto tako i da ne prođemo grupnu fazu.

„Mogu slobodno da kažem da je naša grupa jako teška, zato što prvi timovi iz grupa idu dalje i dva najbolja drugoplasirana. Naš protivnik u grupi Francuska ima ubedljivo najjači dubl na celom turniru, tako da u slučaju da Novak nama donese taj poen, hipotetički gledano taj drugi meč Lajović ili Krajinović protiv Conge je potpuno otvoren, a oni bi bili izraziti favoriti u dublu. Tako da možemo i da ne prođemo grupu a možemo i da osvojio ceo turnir“ – zaključio je Tipsarević.

Vidno raspoložen nakon prvog treninga je i naš Dejvis kup reprezentativac Dušan Lajović.

„Osećam se sjajno, prvi trening je prošao u najboljem mogućem svetlu, polako se prvikavamo na podlogu. Organizacija je veoma dobra, lepo su organizovali da imamo svi svlačionice jedni do drugih, vlada jedna jako lepa atmosfera, još i Novak da nam se pridruži. Imamo par dana da se pripremimo za meč, protiv Japana smo favoriti na papiru, mada biće sve otvoreno, ovo je i novi format takmičenja, drugačije se igra i nadam se da će biti jedno zanimljivo iskustvo pogotovo što je tu celokupan tim“ – rekao je Lajović.

Selektor Dejvis kup tima Srbije Nenad Zimonjić zadovoljan je time kako je protekao prvi radni dan u Madridu.

„Uspeli smo da odtreniramo dosta dobro iako smo imali rani termin od pola 9 na centralnom terenu, sva četiri igrača su trenirala. Dobro je da smo dobili mogučnost da treniramo na centralnom terenu gde ćemo odigrati oba meča u grupi. Podloga je umerne brzine, prima dosta i spin i slajs, mislim da nije prebrza ali zbog nadmorske visine od 667 metara biće brza za igru. Odlično je prošao današnji trening i dosta dobro to sve izgleda, ovo što sam uspeo da vidim do sada i msilim da će biti sasvim dovoljno za adaptaciju do srede kada nas očekuje meč protiv Japana. Sutra nastavljamo sa pripremama i verujem da ćemo do srede, do početka meča biti maksimalno spremni“ – rekao je selektor Zimonjić.

Atmosfera u srpskom timu kao i uvek na visokom nivou, pobednička, sa puno pozitivne energije krenuli su tempiranje forme za meč gde će se boriti za novu salataru na završnom turniru u Madridu.

Na završnom turniru koji će iznedriti novog vlasnika „salatare“ učestvuje 18 reprezentacija (12 iz kvalifikacija, četiri polufinalista iz prethodne godine i dve „vajld karte“) i bore se za mesto novog vlasnika Dejvis kup trofeja.

