SRĐAN ĐOKOVIĆ VIŠE NIJE MOGAO DA ĆUTI! Novak je dokazao da nismo GENOCIDAN NAROD zato mu i zvižde u Londonu i Njujorku!

U razgovoru za Radio televiziju Srbije Srđan Đoković je poručio kako je Novak popravio srpski ugled u svetu koji je bio ukaljan zaslugama predrasuda i spinovanja stranih medija.

Jedna teška ATP godina za Novaka Đokovića završena je u Londonu, propraćena zvižducima sa tribina namenjena jednom od najpozitivnijih ljudi "belog sporta".

- Znate kad ste prvi, na vrhu sveta. Onda je veoma dugačak spisak tenisera koji su kvalitetni, ali stoje u redu iza Novaka, i vrebaju, evo već desetak godina, da ga smene sa prvog mesta. Sada je to uspelo Nadalu, ali i to je sasvim u redu, to je sport. Uostalom, kako bi se to zvalo kada bi bilo koji igrač bio neprikosnoven i pretplaćen da samo on bude prvi, kad bi stalno pobeđivao? Nego, Novak se pojavio u nezgodno vreme za Srbiju i srpski narod, jer je vratio veru i pokazao da mi nismo genocidan narod, da mi nismo najgori na svetu, da smo deo evropske kulture i civilizacije! Nemoguće je da jedan takav gospodin sportista, kakav je Novak, dolazi iz nekog genocidnog naroda, kako su nas mnogi u prošlosti etiketirali! To je nečija etiketa, predrasuda, nerealna slika, ali je sve to njima jak razlog zabog koga će taj neko, mom sinu da zviždi sa tribina u Londonu, Njujorku i mnogim drugim gradovima i to je strašno kada čovek uživo doživi, kazao je za RTS Srđan Đoković.

Takve situacije sa publikom često znaju da prerastu iz bezazlenih u incidente, a najčešće se dešavaju na mečevima najveće trojke srpskog tenisa.

- Ne možete ni da zamislite koliko je Novaku u takvim situacijama teško, ali je on uvek imao hrabro srce i hladnu glavu, a kako mu je bilo, zna samo on! Zamislite, on je pripadnik jednog malog ponosnog naroda iz jedne male siromašne zemlje, koju su bombardovali ti svetski „stručnjaci" za bombardovanje! Jednu malu Srbiju bombardovalo je 20 moćnih zemalja, zamislite kakvi su to junaci! I on se izborio sa svim tim i postao jedan od najboljih tenisera svih vremena.

Kurir sport / RTS

Kurir