A TEK SREĆE MOJE ŠTO IMAM TEBE... Jelena Đoković se porukom koja otkriva SUŠTINU ŽIVLJENJA obratila Novaku (FOTO)

And we become kids again thanks to our kids... 🧚‍♀️ how else to show them the joys of life if we don’t allow ourselves to be kids again? How lucky to have you @djokernole as my partner! We make a good team of DJokers for the little ones 😂💪🌞❤️ #familytime #soulfood Zahvaljujuci nasim malisanima i sami smo se ponovo podsetili koliko je divno (i tesko) biti dete! I sami smo se pretvorili u klince, jer kako drugacije da im pokazemo lepotu zivljenja ako se i sami ne opustimo i dozvolimo da uzivamo u ovakvim momentima? Hehe, a tek srece moje sto imam tebe u timu za kreveljenje i salu za klince 😂🙈🧚‍♀️🥰🌞

A post shared by Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) on Dec 18, 2019 at 11:40am PST