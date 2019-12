TRAJE DVE DECENIJE! Federer: Kaže se da vreme brzo leti kad se dobro provodiš i tako je bilo i za mene! (FOTO)

"O tome razmišljam samo kada me pitaju koliko ću još igrati. Ni ja to ne znam, i mene zanima. Ono što znam je da su poslednjih 20, 25 godina proleteli brzinom svetlosti", izjavio je Federer za švajcarski "Tages Anzeiger" i prisetio se ranijih dana:

"Kada sam imao 14 bio sam na Oranž boulu, Svetskom prvenstvu za juniore. Igralo se ove nedelje i igrao je Tonijev (Godsik) sin. To me je navelo da se prisetim kada sam ima 14 godina. Sada sedim ovde sa 38 i pitam se: Da li je sve gotovo? Ako jeste, sve se desilo tako brzo... Ali, o tome je i lepo razmišljati".

foto: EPA/ALEXANDRA WEY

Federer kaže da se dobro zabavio tokom dvodecenijske karijere.

"Kaže se da vreme brzo leti kad se dobro provodiš i tako je bilo i za mene! Proveo sam neke sjajne godine u teniskom cirkusu. Posle svega ću proživeti neke lepe stvari, ali je jasno da će mi nedostajati Tur, teniska porodica...", dodao je Švajcarac.

Trenutno treći teniser planete ističe da ne odbija penziju na silu.

"Ne želim da razmišljanje o tome odstranim od sebe. To je deo mene, to je realnost. Zbog toga i osećam zahvalnost zbog svega što sam doživeo i to mi može biti i motivacija. Može da me ohrabri da uradim neke stvari drugačije kako bih se kasnije povukao. Veoma je bitno suočiti se sa vašim strahovima", zaključio je Rodžer.

Kurir sport

Kurir