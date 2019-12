NOVAK JE MOJA LJUBAV BEZ TITULA KOJE SADA PRATE NJEGOVO IME: Jelena Đoković otvoreno o usamljenosti i privatnom životu

Jelena Đoković majka je Stefana i Tare, supruga Novaka Đokovića, direktorka njegove fondacije, uspešna poslovna žena. Ipak, priznaje da se svakodnevno preispituje donosi li ispravne odluke, a uprkos tome, gotovo svakog dana padne i uzdigne se.

- Za mene je život konstantno učenje pa samim tim ni u jednoj ulozi nisam dostigla krajnju tačku da mogu da kažem da sam ostvarena i da sam to poglavlje prošla i zatvorila. Udala sam se i upustila u ulogu bračnog partnera i roditelja, ali svako partnerstvo sa drugim ljudskim bićem je izazov sam po sebi. Svaki dan posustajem, pa rastem, padam, dižem se i tražim rešenja - rekla je Jelena u intervjuu za “Azru”.

foto: Profimedia

Supruga Novaka Đokovića kao najveću lekciju koju ju je majčinstvo naučilo navodi:

- Da smo mi svi velika deca koja odgajaju malu decu. Moja deca me stalno vraćaju da radim na svojim slabostima. Nisam ni znala koliko sam dete! Koliko ja njih učim da budu nezavisni, hrabri, saosećajni, zahvalni, toliko oni i mene uče da je teorija jedno, a praksa drugo. Jer, ako ja njih učim da je život divno iskustvo i da treba da budemo zahvalni za svaki dan i sve što imamo i nemamo, a sama krenem da vičem i nerviram se - uvek dođe pitanje: “Ali mama, zar život nije lep? Zašto se nerviraš kad treba da budemo zahvalni za sve što imamo i za sve što se dešava?” Puno čitam i pričam sa stručnjacima iz oblasti ranog razvoja i neprestano se bavim temom roditeljstva - dodaje ona.

foto: AP

Jelena smatra da granice u vaspitanju mališana treba da postoje.

- Ostajem dosledna granicama koje postavim i onda to neko može da tumači kao strogoću, ali naša deca prosto znaju šta je limit i uvek sam ih s poštovanjem vraćala unazad kada su ga prelazili. Novak je zbog svoje karijere često odsutan pa je njegovo vreme sa decom uvek zabava, sport i puno smeha i avantura. U svakoj igri se znaju pravila i deca to vrlo lepo poštuju jer žele da produže igru pa on nekako na vrlo nežan i suptilan način ume da ih organizuje. On je prosto magnet za klince, kad dođe kući, ja se osećam kao da sam na godišnjem odmoru, sve je mnogo slađe i lepše.

foto: Printscreen/Instagram

Jelena otkriva i kako se snalazi kao supruga najpoznatijeg tenisera.

- Novak i ja smo dugo zajedno i pre nego što je njegovo ime dobilo takvu težinu u javnosti. On je za mene ostao moja ljubav bez neophodnih titula koje sada prate njegovo ime. Rad za njegov brend mi je pomogao da razumem i poštujem uspeh koji je postigao - i da prihvatim usamljenost kao posledicu tog prekomerenog rada, putovanja i posvećenosti. To je taj teret slave i uspeha koji često udaljava ljude od porodice i prijatelja, a koji nemamo u vidu kada sanjamo velike snove. Ni njemu ni meni nije lako da budemo razdvojeni, pogotovo sada kao roditelji dvoje dece koja su stvarno plod velike ljubavi. Nama je naše vreme toliko dragoceno, retko i jedinstveno. Ali svi smo ga željni, a on je samo jedan.

(Azra)

Kurir