NADAL OTVORIO DUŠU ZA NOVU GODINU: Španac priznao šta misli da li je bolji od Federera i Đokovića (VIDEO)

U razgovoru za francuski "Lekip", na pitanje ko je bolji, on ili Federer, trenutno prvi reket sveta je odgovorio:

"Naravno, sve zavisi od toga u kakvoj sam formi. Ako se osećam dobro i igram svoj najbolji tenis, bolji sam od njega. U suprotnom je to on. Mislim da je sasvim u redu da se kaže da nema velike razlike među nama. Ali, ko je bio najbolji? Da budem iskren, stvarno ne znam", rekao je Nadal.

Poredeći sebe sa Federerom i Đokovićem, Nadal kaže:

"Govorim vam iz srca da ne znam da li su oni podigli moje standarde. To pitanje nije lako jer je vrlo moguće da su oni svojim dostignućima imali uticaj na mene, ali ja želim da verujem da to nije slučaj jer želim da mislim da sam sam stvorio svoju motivaciju, nevezano za njih. Ipak, ne mogu da vam stoprocentno tačno odgovorim na to pitanje".

Nadal će novu sezonu početi učešćem na ATP kupu, koji kreće 3. januara u Australiji.

(Kurir sport)

