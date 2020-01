ČESTITKA PREDSEDNIKA VUČIĆA SRPSKIM TENISERIMA: Hvala vam što ste i ovoga puta proslavili ime naše zemlje!

Čestitam od srca na maestralnoj istorijskoj pobedi! Po prvi put u istoriji, upravo Srbija osvaja trofej ATP Kupa! Hvala vam što ste i ovoga puta proslavili ime naše zemlje i popeli je na pijedestal najvećih šampiona! Srbija se ponosi vama zbog srčanosti i energije koju ste pokazali na svakom koraku do pobede. Hvala vam što je naša zemlja ponovo na vrhu sveta!

