NOVAK NIJE TRPEO PORAZE NI KAO DETE: Srđan Đoković priznao kako je kažnjavao sina kad je bio mali!

Gostujući u jutarnjem programu kod Jovane i Srđana na TV Prva, Srđan Đoković je govorio o tome kako Novak izuzetno teško podnosi neuspehe na terenu.

"Ja teško podnosim njegove poraze, ali teško ih podnosi i on, samo to ne pokazuje javno. Teško se i oporavlja od poraza. Ali, po meni, a to sam i njemu pokušao da usadim, čovek iz poraza mnogo više nauči nego iz pobede. Jer ga poraz natera da razmisli zašto se dogodio, a pobeda sakrije ružne stvari koje su se dešavale u toku igre", rekao je Srđan Đoković.

Upitan da li je Nole plakao kada izgubio, njegov otac je odgovorio:

"Dešavalo se. Retko, ali se dešavalo. Tada je bio kažnjavan i više to nije radio, kad je imao sedam, osam godina. Kažnjavan je zbog nepriznavanja poraza na pravi način. Rečeno mu je više puta, da kako podnosi pobedu, tako mora da podnosi i poraz, jer porazi su sastavni deo sporta".

Usledilo je i pitanje kako se kažnjava mali Novak Đoković...

"Neodlaskom na trening", rekao je Srđan i na kraju zaključio:

"On je uvek bio fantastično dete. Kakav je bio sa šest godina kada je počeo da trenira, takav je i dan-danas. Disciplinovan, vredan, radan, 24 sata dnevno".

