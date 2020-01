DETALJNA ANALIZA ŽREBA ZA AUSTRALIJAN OPEN: Evo šta očekuje Novaka Đokovića i ostale srpske tenisere u Melburnu

Specijalni izveštač Kurira iz Melburna - Vuk Brajović

Kako je bivalo i moglo biti – izuzetno dobro je ispalo!

Iako još uvek nije poznat status kvalifikanata Troickog i Milojevića, osokoljenih nedavnim osvajanjem inauguralnog trofeja ATP Kupa, zadovoljstvo je primetiti da su srpski igrači izbegli nešto što je uvek posebno neprijatno a što se često dešavalo u žrebu na samom početku turnira – nastup protiv svojih sunarodnika. Ako je organizator i imao obzira prema uspehu srpskog tima u ovom smislu, to je svakako i zasluženo – a nadamo se da će pobednički oreol iz Sidneja nositi i određenu psihološku prednost u daljim kolima. Doduše, četvorica od aktuelne petorice učesnika glavnog žreba iz Srbije (sem Kecmanovića) nalaze se u donjem, "Novakovom" delu žreba, pa bi u najboljem slučaju poslednji srpsko-srpski meč usledio u četvrtom kolu turnira (na primer Đoković-Krajinović), što bi za srpski tenis bio lep uspeh kada je hronologija nastupa naših igrača u Meburnu u pitanju.

Novakova turnirska perspektiva izgleda dosta kompleksno, ali svakako ne i nerešivo – s obzirom na prikazanu formu iz Brizbejna i Sidneja. Otvaranje turnira (protiv neugodnog Nemca Štrufa) je svakako moglo da prođe lakše, ali drugo, treće i četvrto kolo u kojima će sigurno barem jednom igrati u manje poželjnom dnevnom terminu, predstavljaju blago zatišje u smislu očekivanih rivala na ovoj podlozi. Četvrtfinale nosi moguću "buru" time što će najverovatnije igrati ili protiv Cicipasa ili Bautiste Aguta, protivnika koji su proteklih sezona Novaku nanosili bolne poraze, a trenutno se nalaze u sasvim dobroj formi. Čak se čini da bi polufinalni meč (Federer, Šapovalov, Beretini kao mogući protivnici) bio i lakši nego meč protiv lepršavog Grka ili metodičnog Španca, ali bi to stanje stvari Novaku predstavljalo pogodnost pred finale – u kome bi kao mogućeg protivnika, sa podjednakim šansama za plasman u završnicu turnira, imao Nadala, Tima, Medvedeva i čak Rubljeva. Ovakva "mapa puta" do osmog trofeja u Melburnu Novaku nalaže potpunu koncentrisanost na konačni cilj, maksimalnu „energetsku efikasnost“, izostanak rizika od povreda i isključivo bavljenje tenisom (a ne i teniskom politikom i ekologijom) od prvog sudijinog „Tajm-a!“ Mnogi se brinu da li, posle nesumnjivo značajnih napora uloženih u osvajanje ATP Kupa Novak ima dovoljno rezervi i „strateške dubine“ za konačni trijumf posle dve duge nedelje Grend Slem bojevanja – ali ovakav raspored izgleda povoljno za periodičnu regeneraciju i stabilan hod iz etape u etapu takmičenja. Ukratko – sasvim je opravdano smatrati Novaka za glavnog favorita za podizanje trofeja Normana Bruksa 2. februara, ali – prvo servirajte, pobedite „oko sokolovo“ pa recite – as...

Miomir Kecmanović otvara turnir protiv teniskog „lukavca“ Andreasa Sepija (2015. zagorčao Federeru Australiju), u meću koji je jedan od najneizvesnijih iz selekcije mladih nada protiv starih asova u prvom kolu (uz one Popirina i Conge, Džumhura i Vavrinke, Kverija i Ćorića, Opelke i Fonjinija...). Ako se ispostavi da Kec poseduje i može da iskoristi „asa u rukavu“ protiv Andreasa, sledeći meč može biti još više inspirativan (spomenuti Džumi ili Sten D Men) jer vodi najverovatnije ka Izneru (bez međusobnih susreta do tada). Drugim rečima, dobar start turnira za Miomira bi mogao da se pretvori i u dobar niz – koji bi ga doveo čak i do prvog plasmana u četvrto kolo Grend Slema u karijeri. Treba verovati, svakako...

Da „prva tabla“ srpske ATP Kup reprezentacije i 24. nosilac Dušan Lajović može da izađe na kraj sa donekle posrnulim Kajlom Edmundom možda i bez većih poteškoća – pokazao mu je nedavno Filip Krajinović u pobedi nad njim u Dohi. Skoro je izvesno da će ga u drugom kolu čekati Mihail Kukuškin, sposoban da odigra iznenađujuće dobro (Dejvis Kup protiv Srbije u Pioniru) ali i da se teniski „samoubije“, što bi Duci svakako mogao da potpomogne, uz mnogo viši nivo samopouzdanja i istrajnosti koji krasi njegovu igru proteklih nedelja. No, i naš as ume da „baguje“ na Slemovima, a pogotovo u Australiji i to u mečevima u kojima je viđen za izglednog pobednika – tako da je Dušanu imperativ da do Švarcmana pre svega ima mirnu glavu i bude veliki radnik na terenu, jer bi ga u slučaju uspeha čekao najbolji plasman na Grend Slemu i meč protiv Novaka Đokovića.

Prvi protivnik Filipa Krajinovića još uvek nije poznat (kvalifikant) ali je drugi svakako sve samo nepoznat – još uvek lider među kandidatima za titulu „Najvećeg svih vremena“, Rodžer Federer. Po informacijama dobijenim iz „kampa Tipsarević“ Filip je vredno i marljivo radio u of-sezoni, i isti recept preporučen Lajoviću bi možda mogao da stvori situaciju na terenu koja bi mogla da zakomplikuje život Federeru, sve češće ranjivom u neočekivanim situacijama. Naravno, Federerova aktuelna forma predstavlja veliku misteriju (bez nastupa od egzibicionih mečeva širom Južne Amerike krajem prošle godine) ali je tako bilo i 2017. godine, kada je uzeo rekordno dugu pauzu od tenisa i posle duge pauze, po peti put osvojio Austrelijen Open. Švajcarskog maestra nikako ne treba otpisivati, iako su se mnogi komentatori poslednjih dana drznuli da tako nešto sugerišu – jer ako bude ostvario kvalitetne pobede u prva tri kola, Rodžerov šampionski pedigre će biti teško skrajnuti u daljem toku turnira.

Sećanja Lasla Đerea na proteklu tenisku 2019. godinu su veoma različita – od osvajanja Ria i ulaska u treće kolo Rolan Garosa, do naporne borbe na terenu i van njega sa mononukleozom i koksaki virusom i neminovnog pada u formi. Laslo je dokazao da je, kada je spreman, kadar za značajne uspehe i stvaranje čvrste osnove unutar Top 50 svetskog tenisa – i nadamo se da je relativno povoljan žreb (Nišioka u prvom, verovatno Evans u drugom kolu) faktor koji mu može pomoći da se ulaskom u treće kolo „sunčanog Slema“ dobro pozicionira za nastavak sezone. Uz to, velika je čast i zadovoljstvo igrati protiv Novaka Đokovića na Grend Slemu na kome drži istorijski rekord po broju osvojenih titula, i to treće kolo bi Laslu donelo i nastup na jednom od najvažnijih terena međunarodne teniske scene – važan aspekt u njegovoj daljoj teniskoj afirmaciji.

Što se donjeg dela žreba tiče, veoma zanimljivo će biti da li će Italija ostati bez dvojice svojih aktuelnih vodećih aduta pre nego što se oni možda susretnu u četvrtom kolu (Fonjiniju preti veliki server Opelka već u prvom kolu, Beretinija čekaju Sandgren ili Ćorić), Šapovalov bi sigurno bio srećniji da u prvom kolu ne igra protiv Fučovića, a ni Federer protiv Stiva Džonsona. Meč jednakih bi mogao da bude Milman-Amber, a moguću neizvesnost (pre svega, zbog aktuelne forme „favorita na papiru“) nose mečevi Dimitrov – Londero, Per – Štebe i Čilić – Mute. Ako bude igrao iole nalik na 2017. Dimitrov bi mogao da se nađe sa druge strane mreže od svog mentora Rodžera Federera u četvrtom kolu, ali bi to značilo da je pre toga dobio Šapovalova – što bi bio mogući nagoveštaj jednog od najvećih potencijalnih iznenađenja ovog turnira. No, dobro je pitanje koliko je to zaista realno.

Četvrto kolo bi moglo da nam predstavi mečeve koji su na nivou finala turnira Masters serije – Beretini-Fonjini, Šapovalov-Federer, Cicipas-Bautista Agut, a poslednji od ovih bi nam pružio protivnika Đokovića u četvrtfinalu – možda čak i pravo malo „finale pre finala“. Novak je potvrdio svoj teniski doktorat na Grend Slemovima u poslednjim pobedama protiv Grka i Španca, ali su svakako i oni poneli važne zaključke iz tih neuspeha.

Gornji deo žreba, tzv. Rafin, ima nekoliko „pikanterija“ na samom početku njegovog razigravanja. Medvedev će „ukrstiti rekete“ sa Tiafoom (1-1 u dosadašnjim mečevima), Zverev ide na Čekinata (bez prethodnih mečeva) – i uz spomenute Popirina i Congu, moguća iznenađenja u ovim mečevima bi mogla da značajno promene „teksturu“ takmičenja i donesu još raznolikog sadržaja na temu nastupajuće nove generacije. teniskih asova. Upravo je Aleksandar Zverev neko ko bi u Australiji, ali i na drugim Grend Slemovima i tokom sezone 2020 imao najveće breme obaveza da dokaže svoju vrednost i perspektivu eventualnog osvajanja jednog od tih najvažnijih turnira u tenisu i dolaska na prvo mesto ATP rang liste u budućnosti. Kao prvi iz njegove generacije koji je probio led pobedama protiv velikana iz „stare garde“ i dospeo čak na treće mesto ATP liste – Zverev je iznenađujuće pao u „drugi plan“ u odnosu na Cicipasa, Medvedeva i Šapovalova, pa bi mu od posebne važnosti bilo da se u Melburnu izbori sa unutrašnjim „teniskim demonima“ i proba da bude što ranije što više spreman za veoma teške protivnike ove godine – Rubljeva (ili Gofena) u trećem, Medvedeva u četvrtom kolu...

Sigurno interesantan, a i manje – više zabavan i kontroverzan bi mogao da bude put Nika Kirijosa kroz gornji deo žreba. Pobeda u nimalo lakom meč protiv Kuevasa u drugom kolu bi ga vodila do jednog od najzanimljivijih mečeva trećeg kola celog turnira – protiv Karena Hačanova, a u slučaju da trijumfuje – protiv Rafaela Nadala. Da ne budemo nepošteni – nepredvidivi Nik u prvom kolu igra protiv sasviim dobrog Italijana Lorenca Sonega, i ne bi bilo nemoguće da implodira u slučaju da ga nešto ili neko psihološki poremeti.

Tejlor Fric i Kevin Anderson će u jednom od najkvalitetnijih mečeva drugog kola odlučivati ko će ići na megdan Dominiku Timu, čije ambicije u Australiji sežu i do finala. Pokazao je austrijanac u 2019 da je kadar za izuzetna ostvarenja (među kojima i osvojen Masters u Indijan Velsu, finale Rolan Garosa i završnog Mastersa u Londonu), i da ima dovoljno samopouzdanja da preko Nadala (četvrtfinale) i Medvedeva (polufinale) gleda put velikog finala, sa željom da se reprizira meč iz grupne faze Londonskog Mastersa sa Novakom Đokovićem. Nadaćemo se da mu ovo poslednje ne bude ostvarivo, a za sve ostalo – Tim je svakako kadar da se izbori...

Rafael Nadal je, po mnogima, odlukom da ne odigra odlučujući dubl na finalu ATP Kupa u Sidneju, poslao poruku da će u sezoni 2020 pažljivo odlučivati o svakom koraku koji bude napravio na terenima širom ATP turneje, sa ciljem da – uz projektovani trofej u Parizu – osvoji barem još jedan Grend Slem i time do kraja sezone 2021. dođe do cifre od 22. osvojena Grend Slem turnira – nešto što Federer i Đoković možda ne uspeju da dostignu. Sama moć njegove karizme bi trebala da mu omogući ulazak u četvrto kolo, gde bi ga čekali raznovrsni po nivou izazova Kirijos ili Hačanov. Četvrtfinale bi mu, kao i Novaku, predstavljalo „malo finale pre finala“ (Dominik Tim), ali bi polufinale bilo skoro podjednako teško – ako bi se u njemu našao nasuprot raspoloženog Medvedeva. Ceo svet dobro zna šta je sve Rafa u stanju da uradi, ali ne treba isključiti i faktor povrede posle takvog niza zahtevnih mečeva – a u slučaju da dođe do toliko očekivanog finala sa Novakom, nedavni poraz u Sidneju bi mogao samo da dospe „so na ranu“ sa prošlogodišnjeg finala u Rod Lejver Areni, uz šta bi faktor fizičkog zamora trideset trogodišnjeg asa mogao još više da umanji njegove šanse za ostvarenjem spomenutog godišnjeg plana.

O Novaku je opravdano izrečeno mnoštvo hvalospeva posle sjajnog početka ATP sezone, a uspeh u Melburnu bi mogao da ga vrati i na prvo mesto ATP karavana, čime bi ponovo nastavio da skuplja broj nedelja na prvom mestu i približi se svrgavanju Federera sa vrha i te liste, cilju koji mu je skoro podjednako važan kao i osvajanje najvećeg broja Grend Slem trofeja. Žreb izgleda pozitivno, forma, govor tela i aura su šampionski, ali određena bojazan postoji kada su povrede u pitanju – s obzirom na to da je ATP Kup iziskivao fizičke i telesne napore koje je retko sebi dozvoljavao pre Melburna prethodnih godina. Nadanja su da su Novakovi motivi i trenutna predviđanja da bi upravo on mogao da bude poslednji iz društva „velike trojice“ koji će se oprostiti od profesionalnog tenisa (u singlu) dovoljno jak antidot za eventualne probleme ili pad fokusa tokom naredne dve nedelje - u godini u kojoj bi mogao da učini značajne korake za ostvarivanje najvažnijih karijernih ciljeva, u koje se ubraja i toliko željeni uspeh na Olimpijadi u Tokiju jula meseca.

Ako zagađenje vazduha ne pretvori prvi Grend Slem sezone u „dvoransko“ takmičenje i time donese i veći broj raznovrsnih iznenađenja, Australijen Open 2020 bi mogao da (posle Ju Es Opena 2019) bude jedan od najvažnijih Grend Slemova u smislu predstavljanja novih tendencija i trasiranja budućnosti belog sporta. „Sunčani slem“ je uvek bio sinonim za sportski optimizam, i – iako se trenutno čini da će Đoković i Nadal biti ti koji će diktirati uslove za definisanje njegovog konačnog pobednika – radovaćemo se teniskoj strasti, emocijama, vrlinama, genijalnosti i koloritu koji će nam jedan od tehnološki najsavršenijih javnih događaja na svetu priuštiti u završnim nedeljama ovog januara iz Melburna.

Kurir sport

Kurir