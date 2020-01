SNOVI SE DEFINITIVNO OSTVARUJU: Ovo su reči supertalentovane srpske teniserke! Evo i zašto to kaže (FOTO)

"Sada definitivno mogu reći da se snovi ostvaruju. Tenis sam počela da igram i zavolela sam ovaj sport upravo gledajući Jelenu (Janković), Anu (Ivanović), Novaka (Đoković), Janka (Tipsarević) i sve naše reprezentativce kako se takmiče u Fed i Dejvis kupu, ne propuštajući ni jedan meč koji se igrao kod nas. Uvek sam gledajući njih maštala kako ću i ja jednog dana dobiti poziv u reprezentaciju i sebi govorila da moram biti i ostati vredna i posvećena svakodnevnom radu, što i danas činim", rekla je Idrizović.

Selektorka Fed kup reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica Jevtić ;pozvala je i najbolju srpsku juniorku u tim koji će se takmičiti u prvom kolu I grupe Evro-afričke zone.

Pored nje, u ekipi će se naći i Nina Stojanović, Aleksandra Krunić i Olga Danilović.

Idrizović je rekla da je veoma zahvalna selektorki na pozivu.

"Zahvalna sam što je jednoj 15-godišnjoj devojčici dala priliku da bude deo velikog tima, to je velika čast i zadovoljstvo, a ja ću dati sve od sebe da sve zadatke koji budu stavljeni ispred mene uradim na najvišem mogućem nivou", rekla je Idrizović.

foto: TSS

Sa četrnaest godina bila je aktuelni šampion Srbije u kategoriji svojih vršnjakinja, pored brojnih titula na medjunarodnom nivou.

Srbiju je predstavljala na ekipnom i pojedinačnom Prvenstvu Evrope u konkurenciji do 16 godina, a s koleginicama iz reprezentacije Natalijom Senić i Andreom Obradović izborila je plasman na Prvenstvo sveta (do 16 godina) koje su odigrale na Floridi.

Mlada teniserka na svim turnirima sa sobom uvek nosi opremu srpske reprezentacije i dodaje da je veoma ponosna na to.

"Ono od čega se nikad ne odvajam i što je uvek u mojoj teniskoj torbi su reketi i trenerka Srbije. Uvek sam ih nosila sa sobom na turnire i kada bi išla da primim pehar sa ponosom sam oblačila trenerku Srbije", kazala je Idrizović.

Iako je bilo ponuda da se preseli na neko drugo mesto, da ode u neku od evropskih akademija, Fatma se nije odlučila na takav korak, njena baza je i dalje njen rodni Novi Pazar.

"Zašto bih se odvajala i išla u Akademije kad kod kuće imam sve, od terena do trenera, kako teniskog tako i kondicionog. Jednom sam pročitala da je i Janko (Tipsarević) kada je bio prvi junior sveta mogao otići bilo gde u svetu, da su se oko njega otimale najveće svetske Akademije. On nije pristao na to, ostao je u Beogradu i iz rodnog grada došao do 8. mesta na svetu, što je fantastično", rekla je Idrizović i dodala da će i ona ići tim putem.

Sezona 2020. za Fatmu će biti u znaku kako nastupa za reprezentaciju, tako i ITF juniorskih takmičenja.

foto: TSS

Ona je istakla svoj glavni ovogodišnji cilj.

„Cilj je plasman na juniorska gren slem takmičenja. Pripreme sam radila kod kuće sa mojim trenerima, a protekle su u velikom radu i jakom tempu. Jednostavno mora mnogo da se radi, svesna sam toga, to svaki dan vidim i na delima najboljih na svetu igrača, od Novaka (Djokovića) do svih ostalih. Oni svaki dan uvode neke novine i rade na svim segmentima igre kako bi ih doveli do savršenstva. To je tenis, uvek može više i bolje, granice ne postoje, samo se pomeraju", kazala je mlada teniserka.

Ona trenutno zauzima 197. mesto na ITF listi, ali veruje da će u narednih nekoliko meseci znatno popraviti svoj rang.

"Nadam se da ću svoj prvi gren slem odigrati već na Rolan Garosu u Parizu. Drago mi je da je moj sugrađanin i kolega Hamad Međedović već sada na gren slemu, predstavljaće nas u Australiji i svi navijamo da nam se vrati sa peharom. Nadam se da ću u 2020. imati priliku da osvojim i moje prve WTA poene", zaključila je Idrizović.

