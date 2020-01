NOLE EVOCIRAO USPOMENE: Đoković otkrio koji mu je najdraži momenat iz Melburna! To nije šest sati borbe sa Nadalom VIDEO

Đoković je kao nezaboravni momenat izdvojio svoju prvu grend slem titulu osvojenu u finalnom meču 2008. godine protiv Žo-Vilfrid Conge.

"Bilo je to moje drugo grend slem finale, ali prva pobeda. Moja cela porodica bila je ovde. Oduvek sam želeo da postanem grend slem šampion i vrlo sam naporno radio zajedno sa svojim najbližim, koji su mi davali veliku podršku i bezuslovnu ljubav. San se konačno ostvario i bio je to jedan veoma emotivan momenat", rekao je Đoković.

Četiri godine kasnije odigrano je istorijsko, najduže finale grend slema ikada u kojem su Rafael Nadal i Novak Đoković imali glavne uloge.

"To je verovatno bio najuzbudljiviji i najneverovatniji meč u kojem sam ikada učestvovao. Na samoj ceremoniji smo se istezali zbog grčeva koje smo trpeli! Obojica smo seli na stolice koje su se tu našle i to je bio prvi i jedini put da sam to ikada učinio! Za mene je velika čast što sam učestvovao u ovom meču. Bilo je to veče za pamćenje. Rafa je sjajan ratnik i sjajan rival".

Kao jedan od nezaboravnih momenata za našeg najboljeg tenisera bio je i meč sa Vavrinkom u četvrtom kolu Austrlalijan opena 2013.

"To je jedan od onih mečeva koji vam zauvek ostanu u sećanju i u srcu. Tokom svih ovih godina nas dvojica smo imali neverovatne mečeve, ali ovo je bio jedan od najboljih definitivno", dodao je Đoković.

I za sam kraj Đoković je izdvojio prošlogodišnji finalni meč protiv Rafaela Nadala.

"Bio je to najbolji nastup u bilo kojem finalu grend slema koji sam ikad imao. Pobeda Rafe, koji je bio u formi i odigrao sjajan turnir. Odigrao sam jedan od najboljih mečeva ikada u ovoj fazi grend slema protiv Puja u polufinalu, a zatim još bolje protiv Rafe u finalu. Bio sam oduševljen i prezadovoljan svojim nastupom. I da, nadam se da ću uspeti da nastavim tamo gde sam stao prošle godine", završio je Đoković.

(Kurir sport)

Kurir